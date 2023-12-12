بعد مفاجأة هيئة العقار.. طريقة وشروط ومميزات الدفع عبر منصة إيجار

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بعدما أعلنت الهيئة العامة للعقار، أن دفع الإيجار سيكون عبر منصة إيجار فقط، اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك للحدِّ من أي مخالفات تتعلَّق بالبيانات، أصبح الكثيرون يتساءلون عن طريقة وشروط دفع الإيجار عبر منصة "إيجار". اضافة اعلان





العقوبات الخاصة بنظام السوق العقاري



طريقة دفع الإيجار عبر منصة إيجار



طريقة تسجيل عقار عبر منصة إيجار



مميزات الدفع عبر منصة إيجار



8 مليون عقد إيجار



وشد اهتمام المتعاملين بالقطاع العقاري، أن العقوبات الخاصة بنظام السوق العقاري، تقضى بإيقاف المخالف بشكل مباشر، ولكن ينصُّ النظام أنَّه في حالة وجود شبهة أو جناية أو مخالفة في نظام آخر أشد، يتم إحالته للجهات الأمنية؛ حتى يكون هناك عقوبة أشد في حالة ثبوت الشبهة.وحسب الهيئة، فإنه يمكن دفع الإيجار عبر منصة إيجار، باتباع الخطوات التالية:1 - الدخول إلى رابط منصة إيجار ( اضغط هنا ).2 - انقر على تسجيل الدخول.3 - يتم تحميل صفحة أخرى بها بيانات التسجيل.4 - حدد نوع الهوية الأولى من بين الخيارات المتاحة أمامك: (الهوية الوطنية- هوية مجلس التعاون الخليجي- جواز السفر).5 - إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ثم النقر على زر البحث.6 - إذا كان العقار مسجلاً مسبقًا، يحق لك اختيار العقار.7 - تحديد طريقة السداد ونوعها، سواء كانت شهرية أو كل 3 شهور أو 6 شهور أو سنوية.كما يمكن تسجيل عقار عبر منصة إيجار من خلال اتباع الخطوات التالية:1 - الدخول إلى رابط منصة إيجار 2 - انقر على تسجيل الدخول.3 - بعد تنزيل صفحة البيانات، اختر “عقد الإيجار”.4 - من القائمة أضغط تسجيل عقد جديد.5 - حدد نوع المستأجر، سواء كان فردًا أو يمثل جهة أخرى.6 - حدد نوع الهوية وقم بإدخال رقمها.7 - حدد الممتلكات العقارية النوع سواءً كانت فيلا أو شقة.8 - حدد المدينة والحي واسم الشارع والرمز البريدي والعنوان الوطني.9 - حدد عدد الوحدات المؤجرة وعدد الغرف واسم المؤجر.10 - إنتقل إلى الجملة التالية ومن ثم قم بتعبئة معلومات عقد الإيجار مثل فترة الإيجار.11 - قم بالتدقيق في معلومات الوحدة واكتب ما ترغب فيه في مربع البنود الإضافية حسب رغبتك.12 - انقر على زر “حفظ البيانات” ثم أرسل العقد ليتم توثيقه.وأكدت هيئة العقار أنَّ إيجار مكَّن المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، ومنها المؤشر الإيجاري، حيث توفر منصة إيجار مزايا للدفع عديدة، منها:1 - اختيار طريقة الدفع وعدد الأشهر المسددة، بالتنسيق مع صاحب الملكية.2 - ضمان أن قيمة الإيجار للعقار يتم تقييمها.3 - تقليل المشاكل التي يواجهها الوسطاء.4 - تحديد حقوقهم في الحصول على عمولتهم، دون مبالغة.يأتي هذا في وقت تم فيه تسجيل 8 ملايين عقد إيجاري من خلال منصة إيجار ، يعني ثقة المتعاملين في السوق العقاري بتوثيق عقودهم عن طريق منصة إيجار، المنصة الرسمية للتعاملات التجارية في المملكة، وهذا الرقم يمثل نقلة مهمَّة فى ربط العلاقة بين أطراف السوق العقاري، ويعكس قوة ومتانة المنصة وخلوها من أي اختراقات تقنية. ‏

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