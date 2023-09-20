بعد زلزال المغرب المدمر .. 3 زلازل تضرب عدة دول عربية خلال 24 ساعة (تفاصيل)

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تعرضت 3 دول عربية لزلازل متتالية بعد زلزال المغرب الذي خلف آلاف القتلى والجرحى والمفقودين، حيث شهدت الدول الثلاثة هزات متتالية مختلفة القوى. اضافة اعلان





زلزال الأردن:



في الأردن، أفاد مرصد الزلازل الأردني، مساء أمس الثلاثاء، بأن زلزالا بقوة 2.7ML على مقياس ريختر ضرب منطقة وادي عربة جنوبي الأردن.وأوضح المرصد - في بيان له - أنه تم تسجيل الزلزال في تمام الساعة: 10:26:36 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبعمق 2.3km.









زلزال مصر:



وفي مصر، كشفت وسائل إعلام مصرية وليبية، صباح اليوم الأربعاء، عن حدوث هزة أرضية بقوة 4.53 درجة على مقياس ريختر غرب مصر، كما ضربت سواحل منطقة طبرق شرق ليبيا.









هزة أرضية تضرب سواحل منطقة طبرق



هزة أرضية بقوة 4.53 درجة تضرب غرب مصر



وأوضحت وسائل إعلام ليبية، أن الهزة الأرضية ضربت سواحل منطقة طبرق شرق البلاد، صباح اليوم، دون تقارير عن خسائر، وذلك بعد مرور 10 أيام على كارثة درنة وما دمره إعصار دانيال والفيضانات بالمدينة.في الوقت نفسه، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة 4.53 درجة على مقياس ريختر.وبيّن حسب "اليوم السابع"، أن الهزة كانت على بعد 265 كم شمال غرب مرسى مطروح في تمام الساعة الرابعة و33 دقيقة و12 ثانية فجر اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.وأشار إلى أن تلك الهزة وقعت على عمق 13.68 كم، وعلى دائرة عرض 22.52 درجة شمالاً، وخط طول 24.79 درجة شرقًا.









الهزة لم تسفر عن أية خسائر في الأرواح والمنشآت



تونس



لا قتلى أو مصابين



فيما أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة، أو وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت.وفي تونس، كشف المعهد الوطني للأرصاد الجوية إن زلزالا بقوة 3.8 درجة ضرب مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين، اليوم الأربعاء.وحتى الآن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين أو حدوث أضرار.وكانت تونس قد شهدت حادثاً غير معتاد في البلاد، حيث فوجئ الناس، فجر اليوم الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء البلاد.وغرقت 24 ولاية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق للغرب في الظلام.









المغرب



2946 حالة وفاة و5674 إصابة



وأعلن المغرب، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن في المملكة قبل أيام إلى 2946 قتيلاً، وفق تقديرات غير نهائية.وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أنه "في حصيلة محدثة حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي بلغت حالات الوفاة 2946 والإصابات 5674".وقالت الوزارة، "إنه تم دفن 2944 شخصًا، بنسبة دفن تتجاوز 99 بالمئة من مجموع الوفيات".









دعم ضحايا الزلزال



ولم تتوقف المبادرات الشعبية لدعم ضحايا الزلزال، حيث توافدت مئات الشاحنات والسيارات على المناطق المتضررة محملة بالمساعدات الغذائية والأغطية والفرش، وفق مراسل الأناضول.وأوضحت الوزارة، أن "السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة".ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء، كبرى مدن البلاد، ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.







