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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد تحذير محافظ البنك المركزي.. إليك مخاطر العملات المشفرة

العملات المشفرة
العملات المشفرة
أ أ
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حذر محافظ البنك المركزي أيمن بن محمد السياري، من أن العملات المشفرة ووسطاؤها تشكل خطرًا محتملًا على الاستقرار المالي.

العملات المشفرة:اضافة اعلان


 وأكد السياري أننا بحاجة إلى إشراف وتنظيم جيد التنسيق لأنشطة العملات المشفرة، مشددا بأننا ندعم العمل وخارطة الطريق ذات الصلة بصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة.

تحذير مشترك

وفي نفس السياق أصدر هيئات الرقابة الأمريكية أول تحذير مشترك لهم على الإطلاق للبنوك بشأن المخاطر المرتبطة بسوق العملات المشفرة.

وطلبت هيئات الرقابة من المؤسسات المالية توخي الحذر من الاحتيال المحتمل والتضليل القانوني والبيانات المضللة من قبل شركات الأصول الرقمية.

غير متوافق مع الممارسات الآمنة

وقالت الهيئات الرقابية أيضًا إن إصدار أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة، التي يتم تخزينها على شبكات لامركزية عامة، "من المرجح جدًا أن يكون غير متوافق مع الممارسات المصرفية الآمنة والسليمة".

كما حثت الجهات الرقابية البنوك على اتخاذ خطوات لتجنب انتشار المشكلات في سوق الأصول الرقمية إلى النظام المالي الأوسع.
وأضافوا قائلين "من المهم ألا تنتقل المخاطر المتعلقة بقطاع الأصول المشفرة التي لا يمكن تخفيفها أو السيطرة عليها إلى النظام المصرفي".

صدمة إف تي إكس

تأثرت صناعة العملات المشفرة بانهيار بورصة إف تي إكس التي تعد ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ونقطة دخول ملايين الأشخاص إلى سوق الأصول الرقمية.

محافظ البنك المركزي يحذر

فيما حذر محافظ البنك المركزي أيمن بن محمد السياري، من أن العملات المشفرة ووسطاؤها تشكل خطرًا محتملًا على الاستقرار المالي.

العملات المشفرة:


 وأكد السياري أننا نحن بحاجة إلى إشراف وتنظيم جيد التنسيق لأنشطة العملات المشفرة، مشددا بأننا ندعم العمل وخارطة الطريق ذات الصلة بصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة.

وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية في المملكة، ساهمت في تحقيق القطاع غير النفطي نموًا قويًا مع انخفاض التضخم واستقراره، في حين تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحدياً لمواجهة الظروف الحالية.

كما كشف السياري أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤًا واسع النطاق مقارنة بالعقود الماضية، مع مستويات مرتفعة لمعدلات التضخم.

خفض التضخم

ونوه أن السياسات النقدية المتشددة تعمل في جميع أنحاء العالم على خفض التضخم، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي نسباً تبلغ 3% هذا العام والعام القادم.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الاقتصاد العالمي والأصول المشفرة خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.

وكان وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي أيمن بن محمد السياري، قد شاركا في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المنعقد في مدينة مراكش المغربية من 12-13 أكتوبر 2023.

وشهد الاجتماع الذي نظمته الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين، مشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، إضافة إلى قياديين من المؤسسات المالية الدولية.

وتمت مناقشة عدد من الموضوعات خلال الاجتماعات ومنها تطورات الديون السيادية العالمية، وسبل تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة في القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى تطورات الآفاق الاقتصادية العالمية، وخارطة طريق مجموعة العشرين لتنظيم العمل بالأصول المشفرة.

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