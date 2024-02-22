بعد انخفاض أسعاره.. ما أهم أنواع البصل في المملكة؟

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تسببت أزمة ارتفاع أسعار البصل بالمملكة، خلال الأيام السابقة، إلى زيادة الاهتمام به؛ فهو من الخضراوات التي لا يستغني عنها أي بيت لما يحتويه من فوائد كثيرة.





تعرف على أنواع البصل في المملكة



أهم الفوائد الغذائية للبصل



انخفاض سعر البصل 25%



سعر كيس البصل في انخفاض مستمر



وبعد انخفاض أسعار البصل مؤخرًا، نذكر أكثر أنواع البصل شيوعًا في المملكة، وهما البصل الأحمر والأبيض.ويوجد أيضًا نوع من أنواع البصل الذي يتغير من الطعم الحلو إلى الطعم المر، كالآتي:1 - البصل الأحمر، يعتبر من أشهر الأنواع ويدخل في إعداد الكثير من الأطعمة وفي السلطات.2 - البصل الأصفر، ويُعد أكثر حلاوة في المذاق من باقي الأنواع.3 - البصل الأخضر، وهو من الأنواع المطلوبة لاستخدماه في بعض الأطباق بالمملكة.4 - البصل الأبيض، ويحتوي هذا النوع من البصل على نسبة عالية من الكبريت ونكهة ورائحة أقوى وأكثر نفاذة.ويحتوي البصل على كميات قليلة من الكالسيوم والحديد وحمض الفوليك والمغنيسيوم والكبريت و کذا الفوسفور.كما يمكن أن يقلل استهلاك البصل مع أنواع مختلفة من الخضراوات والأعشاب من خطر الإصابة بالأمراض.وتشير الدراسات إلى أن تناول مكونات مثل البصل يمكن أن يقلل من مخاطر السمنة والسكري وأمراض القلب.وبعد أن وصلت أسعار البصل في الأسابيع الماضية لأسعار قياسية، انخفضت بشكل ملحوظ بمناطق المملكة خاصة المنطقة الشرقية.وبدأت أسعار البصل تنخفض خلال اليومين الماضيين بنسبة تجاوزت 25%، وذلك بعد موجة من الارتفاع استمرت لأكثر من شهرين.وحسب "اليوم"، فإن سعر كيس البصل في انخفاض مستمر منذ يومين مع توافر الخضراوات والفاكهة واستقرار أسعارها في جميع الأسواق.