الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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بعد إطلاقها لأول مرة أمس..10 معلومات تهمك عن الشاحنات الهيدروجينية

اول شاحنة هيدروجينية
الشاحنة الهيدروجينية
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أطلقت الهيئة العامة للنقل، أول شاحنة هيدروجينية في المملكة بشكل تجريبي، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توفير بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية.اضافة اعلان
وتتميز الشاحنة الجديدة بمواصفات ومميزات تنفرد بها عن الشاحنات العادية، وإليك 10 معلومات عن الشاحنة الجديدة هي:


10 معلومات عن الشاحنة الهيدروجينية

1ـ صفر انبعاثات كربونية.
2ـ نقل البضائع وفقًا للشروط.
3ـ قطع مسافة 400 كم.
4ـ الشاحنة تزود بالهيدروجين كوقود بسعة 35 كجم.
5ـ بناء نظام بيئي للتنقل الهيدروجيني.
6ـ التزام الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
7ـ وسائل نقل صديقة للإنسان والبيئة.
8ـ تحسين جودة الحياة.
9ـ تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل.
10ـ تتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء.

..وأول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط

وتنضم الحافلة الهيدروجينية، لأول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط، أعلن عنه مؤخرًا وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان.
تأتي إطلاق تجارب القطار الهيدروجيني في المملكة، عقب توقيع الخطوط الحديدية السعودية "سار" اتفاقية مع شركة ألستوم الفرنسية.
بهدف إجراء التجارب التشغيلية والدراسات اللازمة للعمل على تجهيز هذا النوع من القطارات ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجوائها، وذلك تمهيدًا لدخولها الخدمة مستقبلاً.

تقنيات النقل المستدامة

وأكدت "سار"، أن تشغيل هذه القطارات، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يبرز التزام المملكة ومبادرتها نحو تبني تقنيات النقل المستدامة.
وربما يتساءل البعض عن جدوى القطار الهيدروجيني للمملكة والأهداف من ورائه.
وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار" م. صالح الجاسر، قال إن هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف، أن "سار" ملتزمة بدورها في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء المنبثقة من رؤية 2030، والتي تتضمن زيادة اعتماد المملكة على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

ما هي القطارات الهيدروجينية؟

يعد القطار الهيدروجيني من أهم الابتكارات الحديثة في مجال النقل المستدام وذلك عبر توليد الطاقة اللازمة لتشغيل وحركة القطارات دون أي انبعاثات كربونية.
كما يتمتع بمجموعة من الفوائد التي تجعله خيارًا جذابًا للطاقة المستدامة، إضافة لما يتميز به من خصائص لها أثر إيجابي على البيئة والاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة.
وبدأت التجارب المعتمدة لهذا النوع من القطارات في عام 2018 بألمانيا واستمرت حتى عام 2020، ليبدأ التشغيل التجاري بشكل محدود لنقل الركاب في عام 2022.
وتؤكد شركة "ألستوم"، أن هذه التكنولوجيا بديل أكثر صداقة للبيئة، كما أن مثل هذه القطارات لا تحدث ضجيجًا أثناء سيرها على خطوط السكك الحديدية.

مناسبة للخطوط الصغيرة

وقطارات الهيدروجين مناسبة جدًا للخطوط الصغيرة، حيث تكلفة الانتقال إلى الكهرباء أعلى من الربحيّة التي يؤمنها الخطّ.
وتعتمد هذه القطارات على التفاعل الكيميائي للهيدروجين المخزن على سطح القطار مع الأوكسجين داخل خلايا طاقة التي تمثل قلب نظام القطارات الهيدروجينية.
تنتج هذا العملية طاقة كهربائية تتجه إلى بطاريات ليثيوم لتخزينها، ومد عجلات القطار بالطاقة اللازمة لتحريكها، وتتميز تلك التقنية بأنها تعطي نفس كفاءة الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري.

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