بشرى بالجنة.. لماذا ننصحك بصلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد النبوي؟

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في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، وبمناسبة شهر رمضان الكريم، نقدم لكم في هذه الفقرة من كل يوم جمعة طوال الشهر المبارك، ترشيحًا لأحد مساجد المملكة الذي يحظى بمميزات تاريخية وفضل كبير للصلاة فيه.



المسجد النبوي







أول بناء بعد قباء



ألف صلاة



أجواء إيمانية مفعمة



توفير سبل الراحة للزائرين وخدمات التنقل:



خدمات حافلات المدينة







روضة من رياض الجنة:







بشرى بالجنة



حاصل كلام أهل العلم







في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، فإن الصلاة في المسجد النبوي فضلًا عن صلاة الجمعة، لها فضل عظيم من مضاعفة الثواب والحسنات، خاصة في أجواء روحانية عميقة تبعث الطمأنينة وتُهذب النفس وتريح القلب.والمسجد النبوي هو مستقر النبي الأطهر والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، ويقع في الجهة الشرقية من المدينة المنورة.وهو أول بناء شُيِّد في عهد سيدنا رسول الله ﷺ بعد مسجد قُباء، وثاني أهم المساجد بعد بيت الله الحرام، وهو المسجد الذي قال عنه الله تعالى في كتابه: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}. [التوبة: 108]قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: "هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا" لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. [أخرجه مسلم]وأجر الصلاة في المسجد النبوي كأجر ألف صلاة فيما سواه؛ قال ﷺ: "صلاةٌ في مسجِدِي هذا أفضلُ من ألْفِ صلاةٍ فِيما سِواهُ من المساجِدِ إلَّا المسجِدَ الحرامَ". [متفق عليه]ينتظر المصلون بالمسجد النبوي الشريف، اليوم الجمعة، أجواء إيمانية مفعمة بالطمانينة والأمان والراحة والاستقرار، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة ، حيث سيكون خطيب الجمعة بالمسجد النبوي ، فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن محمد القاسم.ومن المتوقع كالعادة أن تمتلئ أروقة المسجد النبوي وساحاته وأسطحه منذ وقت مبكر بالمصلين، حيث جندت الخدمات والطاقات من مختلف الجهات الحكومية والأهلية بالمدينة المنورة لخدمة المصلين.أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة, عن بدء مشروع "حافلات المدينة" لخدمات النقل الترددي والنقل العام, من وإلى المسجد النبوي، ومسجد قباء، عبر محطات متعددة في المدينة المنورة.وحددت الهيئة 7 مسارات لتقديم خدمة "النقل الترددي" لنقل المستفيدين من وإلى المسجد النبوي ونقطة واحدة من والي مسجد قباء، بدءاً من الساعة الثالثة مساء وتنتهي بعد صلاة التراويح بساعة.وحددت الخدمة 7 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي "ذهاباً وعودة" انطلاقاً من الاستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شطيه، وبني حارثة فيما خصصت موقع مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة، ومن صلى في هذا المكان يرجى له دخول الجنة، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة".وفي رواية لمسلم: "ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة".وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي". فمَن صلَّى في هذا المكان يُرجي له دخول الجنة.قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في "فتح الباري: 4/ 100": وقوله: "روضة من رياض الجنة"؛ أي: في نزول الرحمة، وحصول السعادة بما يحصل من العبادة فيها المؤدية إلى الجنة، أو المراد روضة حقيقة بأن ينتقل ذلك الموضع بعينة في الآخرة إلى الجنة"؛ اهـ.وقال النووي رحمه الله كما في" شرحه على مسلم: 9/ 161": ذكروا في معناه قولين: أحدهما: أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة، والثاني: أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة.وهذا ما قرره القاضي عياض رحمه الله؛ حيث قال في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفي صلى الله عليه وسلم: 2/92": وقوله: "روضة من رياض الجنة"، يحتمل معنيين: أحدهما: أنه موجب لذلك، وأن الدعاء والصلاة فيه يستحق ذلك من الثواب؛ كما قال: "الجنة تحت ظلال السيوف"، والثاني: أن تلك البقعة قد ينقلها الله، فتكون في الجنة بعينها (قاله الداودي)"؛ اهـ.والحاصل من كلام أهل العلم أن معنى هذا الحديث يحتمل ثلاثة أوجه:الوجه الأول: أن هذا المكان يشبه روضات الجنات في حصول السعادة والطمأنينة لمن يجلس فيه.الوجه الثاني: أن العبادة في هذا المكان سببٌ لدخول الجنة؛ اختاره ابن حزم في المحلى: 7/ 284.الوجه الثالث: أن البقعة التي بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بذاتها في الآخرة روضة من رياض الجنة".