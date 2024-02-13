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بشرى.. الصندوق الصناعي يدعم 4000 مشروع قيمتها 700 مليار ريال

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صندوق التنمية الصناعية
أ أ
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احتفل صندوق التنمية الصناعية أمس، بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسه.

الصندوق الصناعي يدعم 4000 مشروع في 50 عامًااضافة اعلان

وأستعرض الصندوق مسيرته خلال 5 عقود، وأثره على الاقتصاد الوطني، وتنمية الكوادر البشرية الوطنية في معرض مصاحب خلال حفل أقيم بهذه المناسبة.

دعم وتمكين التنمية الصناعية في المملكة

 وأسهم الصندوق على مدى العقود الخمسة الماضية في دعم وتمكين التنمية الصناعية في المملكة، فمنذ إنشائه وحتى اليوم اعتمد لعملائه قروضًا تجاوزت قيمتها 180 مليار ريال لأكثر من 4000 مشروع في جميع أنحاء المملكة، تقارب قيمتها الاستثمارية 700 مليار ريال.

اهتمام مستمر لتدريب الكوادر الوطنية

 ويُعد الصندوق الصناعي من أكثر بيئات العمل جذباً وصناعةً للكوادر الوطنية المتميّزة، فعلى مدار خمسة عقود، أوْلى الصندوق أهمية كبرى لتدريب الكوادر الوطنية، مُتوِّجًا ذلك بإنشاء أكاديميته عام 2019م، لتكون ذراعاً معرفياً يُسهم في رفع المستوى المعرفي لدى منسوبي الصندوق والمنظومة الصناعية والقطاع الخاص، لمواكبة التطور الحاصل في القطاعات الصناعية الآن ومستقبلاً.

مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية في المملكة

 ويستمر الصندوق الصناعي في مواصلة مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث تضم محفظته الحالية مشاريع في مجالات:
1 - صناعة السفن.
2 - الهيدروجين النظيف.
3 - السيارات الكهربائية.
4 - مشاريع صب وصقل الحديد.
5 - مشاريع أخرى نوعية في قطاعات التعدين والخدمات اللوجستية.

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