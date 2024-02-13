بشرى.. الصندوق الصناعي يدعم 4000 مشروع قيمتها 700 مليار ريال

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احتفل صندوق التنمية الصناعية أمس، بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسه.





الصندوق الصناعي يدعم 4000 مشروع في 50 عامًا



دعم وتمكين التنمية الصناعية في المملكة



اهتمام مستمر لتدريب الكوادر الوطنية



مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية في المملكة



وأستعرض الصندوق مسيرته خلال 5 عقود، وأثره على الاقتصاد الوطني، وتنمية الكوادر البشرية الوطنية في معرض مصاحب خلال حفل أقيم بهذه المناسبة.وأسهم الصندوق على مدى العقود الخمسة الماضية في دعم وتمكين التنمية الصناعية في المملكة، فمنذ إنشائه وحتى اليوم اعتمد لعملائه قروضًا تجاوزت قيمتها 180 مليار ريال لأكثر من 4000 مشروع في جميع أنحاء المملكة، تقارب قيمتها الاستثمارية 700 مليار ريال.ويُعد الصندوق الصناعي من أكثر بيئات العمل جذباً وصناعةً للكوادر الوطنية المتميّزة، فعلى مدار خمسة عقود، أوْلى الصندوق أهمية كبرى لتدريب الكوادر الوطنية، مُتوِّجًا ذلك بإنشاء أكاديميته عام 2019م، لتكون ذراعاً معرفياً يُسهم في رفع المستوى المعرفي لدى منسوبي الصندوق والمنظومة الصناعية والقطاع الخاص، لمواكبة التطور الحاصل في القطاعات الصناعية الآن ومستقبلاً.ويستمر الصندوق الصناعي في مواصلة مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث تضم محفظته الحالية مشاريع في مجالات:1 - صناعة السفن.2 - الهيدروجين النظيف.3 - السيارات الكهربائية.4 - مشاريع صب وصقل الحديد.5 - مشاريع أخرى نوعية في قطاعات التعدين والخدمات اللوجستية.