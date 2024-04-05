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بريدات قوية وسيول جارية.. استمرار تساقط الأمطار وتقلبات الطقس غير المستقرة

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السيول الجارية
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لليوم الخامس على التوالي، تستمر التقلبات الجوية والحالة المطرية المصحوبة ببرديات قوية وأمطار وسيول على مناطق مختلفة من المملكة.

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السيول تقطع الطرق وتحول الشوارع والأحياء لبحيرات

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف قطعت السيول الطرق وحولت الأمطار شوارع وأحياء مناطق الرياض وتبوك والمدينة وحائل لبحيرات مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر.

أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وقد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وأجزاء من جنوب الرياض(وادي الدواسر). كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من جنوب غرب المملكة.

الدفاع المدني يحذر من مخاطر السيول والأمطار 

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن الأودية، وأماكن تجمع المياه وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والحرص على الإخبار عن الوجهة المحتملة حال السفر أو التنزه وموعد العودة.

وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.


 وأهابت المديرية العامة بضرورة اتباع إرشادات السلامة، والاتصال بالرقمين "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"998" في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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