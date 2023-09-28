برسوم 100 ألف ريال.. تفاصيل فتح التراخيص لـ"شركات حجاج الخارج"

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اتجهت وزارة الحج والعمرة إلى زيادة عدد شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج لعام 1445هـ، وتصل مدة الترخيص لـ 5 أعوام، قابلة للتجديد بضوابط. اضافة اعلان

ويبلغ المقابل المالي للحصول على التراخيص وتجديدها 100 ألف ريال، وفقًا لمصادر مطلعة لصحيفة "عكاظ".

وقالت المصادر: تدرس الوزارة آلية لنشر تقييم أداء الشركات المرخصة بشكل سنوي بالوسائل التي تراها لضمان تحقق الشفافية لدى الحجاج أو من يمثلهم.





شروط الترخيص لشركات حجاج الخارج



المدير العام للشركة



تعهد والتزام



الميزات المطلوبة



أسلوب المفاضلة



معايير للتجديد والإيقاف والإلغاء



ووفقاً لمسودة شروط الترخيص للشركات – التي اطلعت عليها "عكاظ" - فإن الشروط لها بنود واشتراطات، إذ يجوز للوزارة تعليق منح التراخيص لشركات جديدة، أو تخفيض أو زيادة عدد الحجاج للشركات المرخص لها وفقاً لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات والمصلحة العامة.وبحسب الدليل الإرشادي، فإن الشروط تتضمن:1 - وجود سجل تجاري ساري الصلاحية.2 - أن تكون من الشركات المحلية وبرأس مال سعودي بنسبة 100%.3 - ألا يقل رأس مال الشركة عن 500 ألف ريال لخدمة 10 آلاف حاج بحد أقصى.4 - يمثل عدد الحجاج المرخص للشركة بخدمته في الرخصة الحد الأعلى الذي يسمح للشركة بالتعاقد على خدمته.5 - الوزارة غير ملزمة بضمان حصول الشركة على تعاقدات في كل موسم حج، إذ يخضع ذلك لقدرتها على التسويق والمنافسة الشركات الأخرى، وبجودة ما تقدمه من خدمات، والوفاء بتعاقداتها مع الحجاج وممثلهم ومعاييرها وضوابطها لتنظيم الخدمة، وبقدرتها على الامتثال لتعليمات الوزارة.6 - أن يكون المدير العام للشركة سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 25 عاماً، وممن لديه سابق خبرة في خدمة الحجاج مع تقديم ما يثبت ذلك، وألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة.7 - تقديم ما يثبت عدد العاملين في سجلات الشركة مع إرفاق شهادة من التأمينات الاجتماعية.8 - ألا يكون قد سبق وأن صدر بحق المدير العام للشركة حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد له اعتباره.9 - ألا يكون المدير العام للشركة، أو رئيس مجلس الإدارة في الشركة أو أحد أعضائه، أو عضواً، أو أكثر من مجلس المديرين، ممن سبق وأن صدر بحقهم عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص الممنوح لهم بأي خدمة مرخص لها من وزارة الحج والعمرة.10 - على الشركات تقديم تعهد بالاطلاع، والتقيد، والالتزام بجوانب عدة من ضمنها:- نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، واللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الخارج والقرارات الصادرة تنفيذاً للنظام.- التصنيف الكمي والنوعي للخدمات المقدمة لحجاج الخارج.- المتطلبات التشغيلية والفنية الواجب توفرها بعد الترخيص.- الالتزام بأحكام أنظمة المنافسة ولا يجوز بأي حال للشركات الحاصلة على ترخيص تقديم الخدمة القيام بالتنسيق فيما بينهما لأغراض احتكار السوق أو رفع قيمة الخدمة على الحجاج؛ لاعتبار ذلك من المخالفات المعاقب عليها نظاماً.- المعرفة التامة بدليل التعليمات المنظمة للخدمة الذي تصدره الوزارة في كل عام، والتعاميم المرسلة منها.11 - أن تتوفر في الشركة المتقدمة ميزة أو أكثر من الميزات المطلوبة وهي أن تكون مرخصة بنشاط مرفق الضيافة السياحي من وزارة السياحة لفئة الفنادق ذات الـ (5 أو 4) نجوم.12 - تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع التغذية والإعاشة على ألا تقل درجة تصنيفها عن الدرجة الثانية، ومرخصة كإحدى شركات الطيران الوطنية.13 - تقديم ما يثبت العقود الخاصة أو الحكومية التي تعاقدت عليها الشركة طالبة الترخيص في مواسم الحج خصوصاً آخر 10 أعوام.14 - تقديم عقودها السنوية مع القطاع الحكومي أو الخاص.15 – تقديم عدد الفروع والأنشطة الموسمية والدائمة للشركة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.16 – تقديم آخر تقرير مالي معتمد للشركة، مشتملاً على قائمة المركز المالي والموازنة، شريطة أن يكون صادراً من مكتب محاسب قانوني معتمد.وأشارت المسودة إلى أن الوزارة ستطبق عند فرزها لطلبات التراخيص الواردة إليها، واختيار المؤهلة منها للحصول على التراخيص، أسلوب المفاضلة بناءً على مجموع الدرجات المحققة في كل طلب بناءً على المعايير والأوزان التالية:1- مدة الخبرة من الأقدم إلى الأحدث، ويمثل هذا المعيار نسبة (10%) من الوزن الكلي.2- درجة التصنيف (من الأعلى إلى الأقل)، ويمثل هذا المعيار نسبة (10%).3- الحصول على رخصة شركة طيران وطنية، ويمثل هذا المعيار نسبة (10%).4- القيمة الأعلى في العقود خلال الأعوام العشرة الماضية، ويمثل هذا المعيار نسبة (30%).5- العدد الأعلى من الفروع، والأنشطة التي تعمل طوال العام، ثم التي تعمل بالموسم فقط، ويمثل هذا المعيار نسبة (5%).6- عدد الغرف الأكثر فالأقل للشركات التي لديها فنادق، أو التي يكون موقع مرفق الضيافة الخاص بها داخل مدينتي مكة المكرمة، أو المدينة المنورة أو الشركات التي أحد ملاكها ممن سبق له خدمة حجاج الخارج بموجب ترخيص رسمي، ويمثل هذا المعيار نسبة (35%).حددت المسودة معايير وشروط تجديد التراخيص بأن تكون شروط الترخيص الواردة في هذا الدليل ملازمة لسريانه، وفي حال إخلال الشركة بأي منها يحق للوزارة إيقاف الترخيص.وتلتزم شركة تقديم الخدمة باستكمال الإجراءات والاشتراطات خلال مدة 30 يوماً، وإلا جاز للوزارة إلغاء الترخيص.كما يرتبط ذلك بنتائج التقارير الموسمية من المفتشين على شركات تقديم الخدمة، والتزامها بجودة تقديم الخدمة وفق دليل التصنيف الكمي والنوعي، بحيث لا يقل تقييم الشركة في الخدمة المقدمة عن 80%.ويحدد عدد الحجاج للمرخص له عند التجديد، بناءً على تقييم الخدمة التراكمي والقرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج خلال مدة خدمتها..وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة، ويجوز بقرار من الوزير التغيير والإضافة على شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة.