بالطائرات المسيرة .. القواعد الأمريكية تتعرض للقصف في 3 دول

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أحبط الجيش الأمريكي هجوما كان يستهدف قواته في العراق باستخدام طائرات مسيرة، بحسب رويترز.



طائرات مسيرة

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وأوضحت رويترز، وفقا للمسئولين الأمريكيين، أن الهجوم بـ الطائرات المسيرة كان يستهدف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق.





وتعتبر قاعدة عين الأسد في العراق هي واحدة من أكبر القواعد العسكرية في الشرق الأوسط.





أمريكا تنشر مقاتلات





و نشرت الولايات المتحدة الأمريكية، المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط؛ كجزء من خطة لتعزيز وضع القوات الأمريكية في المنطقة.





وقال مسؤول أمريكي، إن هذه الخطوة ستشمل إرسال طائرات مقاتلة من طراز F-35 وF-15، وهما من أقوى القدرات جو-جو وجو-أرض في القوات الجوية الأمريكية.



هجوم بطائرات مسيرة



في سياق آخر، هاجمت طائرات مسيرة تابعة لميليشيات موالية لإيران قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في سوريا على الحدود مع العراق والأردن.





و قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قاعدة التنف، التابعة لقوات التحالف الدولي ضمن منطقة الـ55 كيلومتر عند الحدود السورية-العراقية-الأردنية، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، لهجوم من قبل 3 طائرات مسيرة تابعة للميليشيات الإيرانية، وذلك بعد ساعات من استنفار شهدته القاعدة من قبل قوات التحالف الدولي.





و أدى الهجوم إلى إسقاط قوات التحالف الدولي لاثنتين من الطائرات المسيرة، بينما استهدفت واحدة القاعدة، ما أدى لأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.









وكشف تقرير آخر أن كتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، أطلقت 3 طائرات مسيرة من طراز "شاهد 101" على القاعدة العسكرية الأميركية في التنف.



كما أطلقت صاروخين "فجر" على منشأة عسكرية أميركية في منطقة كونوكو النفطية بالقرب من دير الزور.





سفينة حربية

في سياق آخر، كشف مسؤولان أمريكيان أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تعمل في الشرق الأوسط اعترضت عدة مقذوفات بالقرب من ساحل اليمن، أمس الخميس.









وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن الصواريخ أطلقها مقاتلو جماعة الحوثي المدعومين من إيران. فيما قال المسؤول الآخر إنه تم اعتراض صاروخين أو 3 صواريخ.









وأشار المصدران إلى أنه لم يتضح بعد الهدف الذي كانت تستهدفه الصواريخ، ومن الممكن أن تكون الصواريخ قد أطلقت على السفينة "يو إس إس كارني" أو أطلقت باتجاه هدف آخر.





