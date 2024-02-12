بالتفاصيل.. ما أفضل وقت للمذاكرة خلال اليوم؟

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يتساءل كثير من الطلاب عن أفضل الأوقات للمذاكرة خلال اليوم، والتي يكونون خلالها في أوج تركيزهم، ويمتلكون القدرة على استيعاب أكبر قدر من المعلومات.

وفقًا للعلماء، يكون الدماغ في أقصى حالة يقظة وقابلية للتعلم في الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا ومن 4 مساءً حتى 10 مساءً.

إذا كنت ترغب في تحسين مستوى انتباهك وتركيزك، فإن العلماء ينصحون بالمذاكرة بين الساعة 4 صباحًا و7 صباحًا، إذ تعد هذه الفترة هي الأفضل للتركيز العميق، وفقًا للمركز التعليمي في سنغافور (LSBF Singapore).





ما هي مميزات المذاكرة في الصباح؟



نصائح للمذاكرة خلال النهار



تحظى المذاكرة في الصباح الباكر بشعبية كبيرة بين الكثير من الطلاب في جميع أنحاء العالم.ففي ذلك الوقت من اليوم، تميل أدمغتنا إلى أن تكون أكثر كفاءة وتنبيهًا في الصباح بعد الحصول على ليلة نوم جيدة ووجبة إفطار دسمة، مما يساعدك على المذاكرة بشكل أفضل.وغالبًا ما يكون وقت الصباح هو أفضل وقت لتعلم نظريات جديدة وفهم المفاهيم المعقدة، والكمية الوفيرة من الضوء الطبيعي المتوفرة في الصباح تساعدك أيضًا على البقاء يقظًا ومركزًا.كما أن ضوء الصباح الباكر مفيد للغاية لعينيك، فهو يجعل شبكية العين قوية وعضلات العين قادرة على معالجة الكثير من المعلومات أو النظر إلى شاشة الكمبيوتر.كما أن المذاكرة في الصباح تتناسب مع إيقاعك اليومي وتساعدك في الحفاظ على جدول نومك.حاول استخدام سماعات الرأس أو سماعات الأذن التي تعمل على إلغاء الضوضاء، فهذا سيساعد في التخلص من كل عوامل التشتيت.ابحث عن مقعد مريح في مكتبة هادئة، فقد يساعدك ذلك على التركيز على مذاكرة.أفضل وقت للمذاكرة في اليوم هو عندما تكون مستعدًا للمذاكرة! للوصول إلى هذه الحالة الذهنية، تأكد من تلبية جميع احتياجاتك. خذ حمامًا، وتناول وجبة متوازنة، وتأكد من أنك تشعر بالراحة. بهذه الطريقة يمكنك خداع عقلك للاعتقاد بأن المهمة الوحيدة المهمة هي المذاكرة.





هل المذاكرة في الصباح الباكر مفيدة للجميع؟



المذاكرة في فترة ما بعد الظهر



ما فوائد المذاكرة في الليل؟



متى تكون أكثر إنتاجية؟



يمكن أن تكون المذاكرة في الصباح مفيدة لك في الحالات التالية:أنت شخص صباحيتجد نفسك أكثر نشاطًا ويقظة في الصباحإذا لاحظت أن عقلك يكون صامتًا في ساعات الصباح الباكرإذا كان الاستيقاظ مبكرًا مصدر إلهام لكإذا كانت ساعتك الهضمية تجعلك تستيقظ مبكرًا، فأنت تستيقظ مبكرًا بشكل طبيعي.إذا كان هذا هو ما يتردد في ذهنك، فإن الدراسة في الساعات الأولى من اليوم يمكن أن تكون مفيدة جدًا بالنسبة لك.تثبت العديد من الدراسات أن التفكير النقدي والمهارات التحليلية فعالة للغاية بين الساعة 2 ظهرًا و5 مساءً. خلال هذا الوقت، يمكن أن يكون العقل فعالاً للغاية في دمج ومعالجة أي معلومات جديدة اكتسبتها.وتعد فترة بعد الظهر أيضًا وقتًا ممتازًا للتعلم الإبداعي. يمكن لعقلك إنشاء روابط بين ما تعلمته وما تهدف إلى الاحتفاظ به بسرعة أكبر، مما يجعلك أكثر تحليلاً.في معظم الحالات، ينشط الأشخاص بشكل عام في فترة ما بعد الظهر لأنها تقع في منتصف يوم العمل.إذا كنت تميل إلى الحصول على مستويات طاقة أعلى في وقت لاحق من النهار أو المساء، فإن المذاكرة الليلية يمكن أن تناسبك. في ذلك الوقت من اليوم، من المرجح أن يكون لديك عدد أقل من عوامل التشتيت، مما يتيح لك فرصة للتركيز بشكل أفضل. يوصى بشدة بهذا الخيار، خاصة للطلاب المقيمين مع عائلتهم.بالإضافة إلى تقليل عوامل التشتيت، هناك فوائد إضافية للدراسة ليلاً:ثبت أن الدراسة في المساء ستساعدك على تعزيز تعلمك وتحسين تذكرك.تظهر الأبحاث أن الدراسة ليلاً يمكن أن تساعدك أيضًا على الاحتفاظ بمهارات جديدة مثل تعلم لغة جديدة.المذاكرة قبل النوم يمكن أن تضمن وصول عملية تعزيز الذاكرة إلى ذروتها، لكن يجب أن تحصل على ما لا يقل عن 8 إلى 9 ساعات من النوم إذا كنت تذاكر ليلاً.نصائح للمذاكرة ليلاًحافظ على رطوبة جسمك: استمر في شرب كمية كافية من الماء أثناء المذاكرة ليلاً. سيوفر ذلك لعقلك ما يكفي من الأكسجين لإبقائك في حالة تأهب وحيوية.حاول الجلوس على الأرض: إذا كنت قد تناولت العشاء للتو وترغب في المذاكرة، فهذه أفضل وضعية يمكنك القيام بها، لأنها ستساعد على هضم الطعام، مما يضمن شعورك بالنشاط واليقظة.حاول تضمين شرب السوائل الدافئة في روتين مذاكراتك الليلية. شرب الماء الدافئ أو القهوة الدافئة يمكن أن يعزز مستويات الطاقة لديك بشكل كبير ويساعدك على البقاء مستيقظًا.يمكن أن تكون قدراتك التعليمية، مثل الذاكرة أو اليقظة أو مهارات التفكير النقدي، على مستويات مختلفة في أوقات متباينة من اليوم. على سبيل المثال، من المحتمل أن تكون لديك ذاكرة بصرية أفضل في الصباح بينما تصل يقظتك إلى ذروتها في فترة ما بعد الظهر.لذلك، فإن وضع جدول زمني للمذاكرة يعتمد إلى حد كبير على طبيعة المنهج الدراسي الخاص بك.