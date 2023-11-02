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بالتفاصيل.. رصد أكثر من 14 ألف ملاحظة بمسح كامل لشبكة الطرق

الهيئة العامة للطرق
الطرق
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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن نتائج حملتها السنوية "طرق متميزة آمنة" في عامها الثالث والتي تم إطلاقها في شهر 6 من العام الجاري 2023، حيث تمكنت الهيئة من إغلاق 78% من إجمالي الملاحظات التي تم رصدها خلال الحملة.اضافة اعلان

رصد أكثر من 14 ألف ملاحظة خلال الحملة

 وتم رصد أكثر من 14 ألف ملاحظة خلال الحملة وتم إغلاق أكثر من 11 ألف ملاحظة بنسبة إغلاق بلغت أكثر من 78%. كما تبقى 3088 ملاحظة جاري العمل عليها.
 وتنوعت الملاحظات التي تم رصدها في الحملة؛ حيث بلغ عدد ملاحظات الصيانة 8021 ملاحظة وتم إغلاق 78.1% منها.

ملاحظات السلامة والخارجية

وبلغ عدد ملاحظات السلامة 5480 ملاحظة تم إغلاق 78.8% منها، أما الملاحظات الخارجية فقد بلغت 473 ملاحظة وتم إغلاقها بنسبة 100%. وأما الملاحظات الأخرى فقد بلغت 748 ملاحظة وتم إغلاق 82.6% منها.

مسح كامل شبكة الطرق خارج النطاق العمراني

 وتهدف الهيئة العامة للطرق من خلال إطلاقها لحملة طرق متميزة آمنة إلى مسح كامل شبكة الطرق خارج النطاق العمراني، بما يسهم في رفع مستوى السلامة على شبكات الطرق، إلى جانب الحفاظ على البنية التحتية للطرق، وصناعة التغيير لتحسين جودة الحياة، والحد من التشوه البصري وذلك باستخدام أحدث التقنيات المتاحة.

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