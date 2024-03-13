بالتفاصيل.. جدول ختم القرآن خلال شهر رمضان

أ أ

يرتبط شهر رمضان المبارك بتلاوة القرآن؛ فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، لذا تحرص الغالبية العظمى من الصائمين على ختمه مرة وربما مرات عدة، طيلة الشهر.

يقول الله تعالى: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (البقرة:185).





خطوات عملية لختم القرآن في رمضان



1) النية الصحيحة



2) التصميم على ختم القرآن



3) إستراتيجية مناسبة

فيما يلي مجموعة من النصائح والخطوات العملية التي تساعدك على ختم القرآن في رمضان:قبل أن تشرع في ختم القرآن كاملاً في رمضان، عليك بداية أن تحدد نيتك ومقصدك من وراء ذلك، وأن تغرس الإخلاص في قلبك بأن هذا العمل ابتغاء رضا الله تعالى.يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى". فعندما تفعل أي شيء وأنت تقصد به رضا الله، فإنه سيمدك بأسباب تحقيقه، من القوة والصحة والحافز والوقت.لاتكفي النية فقط، بل يجب أن تمتلك التصميم والإرادة من أجل ختم القرآن، مهما كانت الصعوبات التي ستواجهها، فإذا عزمت، يمكنك تحقيق هدفك بسهولة.

لا توجد طريقة محددة تساعدك على ختم القرآن. وبالتالي، افعل كل ما بوسعك لتحديد الإستراتيجية المناسبة لك.

وهناك عدد من الإرشادات التي ستساعدك على تحقيق هدفك. فكل شخص لديه أسلوب واختيار مختلف. قد يرغب البعض في تلاوة القرآن في فترات الراحة وفي أوقات محددة من اليوم، بينما قد يرغب البعض الآخر في قراءة الورد اليومي مرة واحدة.





4) قراءة صفحتين قبل الصلاة وصفحتين بعدها



5) قراءة جزء أو أكثر في اليوم



7) كم عدد الآيات التي يجب أن تقرأها؟



كم صفحة تقرأها في اليوم لختم القرآن في رمضان؟



كثير من الناس يسألون عن عدد الصفحات التي يجب أن يقرأوها لختم القرآن في رمضان. والجواب على هذا السؤال سهل وبسيط: اقرأ صفحتين قبل الصلاة وصفحتين بعد الصلاة.عدد صفحات القرآن الكريم 600 صفحة. وعند تقسيمها على 30 يومًا، تصل إلى 20 صفحة في اليوم. ومن خلال قراءة صفحتين قبل وفي دبر كل صلاة، سيقرأ الشخص ما مجموعه 20 صفحة في اليوم، وفي نهاية الشهر ستجد نفسك أتممت ختم القرآن.وفي حال عدم قدرتك على القراءة مرة واحدة، يمكنك قراءة 4 صفحات قبل وبعد الصلاة التالية، ولك الحرية في اختيار الوقت الذي تختاره، كل ما عليك فعله هو قراءة إجمالي 20 صفحة في اليوم.عند قراء جزء واحد في اليوم، ستكون في نهاية الشهر قد انتهيت من ختم القرآن بأكمله. وهناك أشخاص يختمون القرآن مرات عدة في شهر رمضان، فإذا ما أردت أن تختمه مرتين، عليك أن تقرأ جزئين في اليوم. ولختمه ثلاث مرات، احرص على قراءة ثلاثة أجزاء على الأقل في اليوم الواحد.إذا كنت تهدف إلى قراءة جزء واحد في اليوم، فيمكن تقسيم القراءة وفقًا لعدد الآيات. على سبيل المثال، الجزء الأول يحتوي على 286 آية في سورة البقرة وسورة الفاتحة، ويمكن تقسيمها على مدار أوقات الصلاة الخمس بكل سهولة.هذا يعتمد على شيئين، هدفك وسرعتك. إذا كان هدفك هو قراءة القرآن مرة واحدة في رمضان، فإن قراءة 20 صفحة يوميًا هي الخيار الأفضل. وبهذه الطريقة يمكنك ختم القرآن في 30 يومًا. وإذا أردت قراءة القرآن مرتين أو أكثر في رمضان، عليك بقراءة ما لا يقل عن 40 صفحة في اليوم.