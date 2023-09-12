بالأرقام والأسماء .. صفقات "سيتي سكيب" العقارية الضخمة تتخطى حاجز التوقعات

تستمر فعاليات عرض سيتي سكيب العالمي المقام
حاليا في الرياض بمشاركة
أكثر من 350 جهة عارضة، وما يزيد على 300 متحدث عالمي ومحلي، و2000 مستثمر.
وشهد اليوم الأول من معرض سيتي سكيب، إطلاق استثمارت عقارية بنحو 68.7 مليار ريال، حصيلة الإعلان عن 6 صفقات.
وجاءت الصفقات العقارية بقيمة 42 مليار ريال للشركة الوطنية للإسكان، و7.7 مليار ريال لمجموعة روشن التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
وشملت 6 مليارات لمشروعات تابعة لـ"مكيون مطورون عمرانيون"، و5
مليارات ريال لشركة "رتال"، ومشروع بقيمة 4 مليارات ريال لمؤسسة حديقة
الملك سلمان.
مؤسسة حديقة الملك سلمان
بالإضافة لمشروع آخر بقيمة 4 مليارات ريال لوجهة "مسار". يتضمن 18 برجا سكنيا و4 عمائر فندقية، ومبنى مكتبي.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن المملكة شهدت نمواً عمرانياً فاق بسرعته دول العالم أجمع من حيث المدن بأبعادها العمرانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأوضح أن معرض "سيتي سكيب" سيشهد إطلاقات لمشاريع نوعية وتوقيع العديد من الاتفاقيات لتفعيل الشراكات الواعدة.
مبيناً أنه في ظل حجم المشاريع الحالية والمستقبلية سيكون التركيز على
الجودة واختصار الوقت اللازم لتسليم الوحدات، والاعتماد على أساليب البناء الحديثة.
أساليب البناء الحديثة
ويعد معرض سيتي سكيب العالمي المعرض العقاري الأكبر في العالم، وتستضيفه الرياض برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحت شعار "لبناء مسكن المستقبل" لاستعراض أبرز وأحدث المشاريع العقارية والتقنيات الحديثة.
وإتاحة الفرصة لجميع الأفراد للبحث عن العقارات والوحدات السكنية، ومناقشة مستقبل القطاع العقاري العالمي والمحلي، ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في التصميم والعمارة.
وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة
"مسار"، اتفاقية استحواذ مع شركة سكوب العالمية للتطوير العقاري؛ لتشييد
أبراج سكنية بالتعاون مع مشغلين عالميين، باستثمارات تصل لـ 900 مليون ريال.
أم القرى للتنمية وشركة سكوب
جاء ذلك على هامش مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي بوصفها "شريك الوجهة"؛ في حين بلغ حجم الاستثمارات المستقطبة في الوجهة حتى اليوم نحو 40 مليار ريال.
صفقات وفعاليات اليوم الثانيواصل معرض «سيتي سكيب العالمي» أعماله وفعالياته لليوم الثاني، وسط إقبال
واسع، بتنظيم من شركة تحالف «إحدى الشركات التابعة للاتحاد السعودي للأمن
السيبراني والبرمجة والدرونز.
وتناول جدول أعمال اليوم الثاني من المعرض مجموعة من الجلسات الحوارية التي تُناقش علاقة التقنية العقارية بالتقنية المالية، ومستقبل الإسكان، وقوة التصميم وتأثيره، والاقتصاد الحيوي، والاستقرار المالي.
ويأتي المعرض بخمس منصات رئيسية تقدم العديد من الجلسات، وهي: قمة نيوم
لبناء مسكن المستقبل، ومنتدى المحافظ العقارية، ومسرح التصميم والعمارة، ومنتدى
مستثمري العقار، ومسرح التقنيات العقارية.
قمة نيوم لبناء مسكن المستقبل
واستعرضت الشركة الوطنية للإسكان أحدث مشاريعها الفاخرة مشروع «مريفة» الذي يتميز بمزايا فاخرة في ضاحية خزام الواقعة شمال العاصمة الرياض.
ويأتي ضمن خطط توفير منتجات سكنية نوعية في سعيها لزيادة المعروض العقاري وتوفير العديد من الخيارات السكنية للمواطنين وتلبية احتياج جميع المدن.
ويمتد مشروع «مريفة» على مساحة إجمالية تتجاوز 77 ألف مترٍ مربعٍ ضمن ضاحية
خزام، الذي سيوفر 220 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع «فيلا»، تتميز بتصاميم عصرية
فاخرة وخيارات متنوعة بمساحات تتراوح ما بين 350 و471 متراً مربعاً.
مشروع "مريفة" على مساحة 77 ألف متر
وذلك وفق أعلى معايير الفخامة والجودة، وذلك ضمن بيئة سكنية تقدم جميع الخدمات من مساحات متنوعة ومسارات دخول وخروج خاصة ومرافق ترفيهية.
بالإضافة إلى نوادٍ رياضية للرجال والنساء لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بتطلعاتهم.
ووقَّع صندوق التنمية السياحي والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق
التقنية (مدن)، اتفاقية تعاون تستهدف تطوير عدة مشاريع سياحية في المدن الصناعية،
وترتيب الاستثمار والتمويل اللازم لها من قِبل الطرفين.
مشاريع سياحية في المدن الصناعية
ويأتي توقيع الاتفاقية تماشياً مع برامج «رؤية 2030» ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة بتحقيق تنمية سياحية وطنية متوازنة من خلال تحفيز الاستثمار في الأنشطة السياحية.