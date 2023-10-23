الموعد والمناطق.. حالة مطرية متوقعة على أجواء المملكة

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مع بداية الوسم، تحل بشائر الأمطار بتوقعات خبراء الأرصاد لحالة مطرية على أجواء المملكة لعدة أيام.





حالة مطرية متوقعة خلال أيام اضافة اعلان



ازدياد رقعة الأمطار الخريفية



المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار



أمطار وغيوم وزخات البرد على هذه الأماكن



اتساع نطاق شدة الحالة الماطرة تدريجياً



تأثير إعصار "تيج" على المملكة



وحسب"طقس العرب"، فإن التوقعات تُشير بأن تتأثر مناطق عديدة من المملكة خلال الأيام القادمة بأولى طلائع موسم الوسم، و الذي بدأ مؤخراً في منطقة شبه الجزيرة العربية ويبدأ عادةً معه موسم الأمطار.ومن المتوقع أن تزداد رقعة الأمطار الخريفية تدريجياً على المملكة خلال الأسبوع الحالي تأتي نتيجة بداية عُبور الأحواض العلوية الباردة منطقة شمال شبه الجزيرة العربية ذلك يتزامن مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص الاستوائية لأجواء المنطقة.ويُتوقع بمشيئة الله أن يتجدد نشاط السُحب الركامية على أجزاء مُتفرقة من المُرتفعات الغربية من المملكة و بخاصة مُرتفعات شرق جازان وعسير وشمال المدينة المنورة وأيضاً تبوك، ويُرافق هذه السُحب هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة قد تؤدي إلى جريان للأودية و الشعاب.ومن المُحتمل أن تتأثر أجزاء مُتفرقة من مناطق تبوك والجوف وحائل ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة خاصة ساعات العصر والمساء و يُرافقها هطول زخات من الأمطار وتمتد أيضاً هذه السُحب الماطرة مع مُرور ساعات الليل لأجزاء من الحدود الشمالية.ووفق الخبراء، فإنه من المتوقع تعمق للمُنخفض الجوي في طبقات الجو العالية على المملكة السعودية مع منتصف ونهاية الأسبوع الحالي، بالتزامن مع تدفق بقايا رطوبة الحالة المدارية، بحيث تشتد السُحب الركامية يوم الثلاثاء على أنحاء مُتفرقة من شمال وغرب المملكة بالإضافة إلى شمال الوسط، مع مراقبة احتمالية أن تمتد السحب الركامية الماطرة لأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية مع نهايات هذا الأسبوع.في الوقت نفسه كشف المركز الوطني للأرصاد عن آخر تطورات الحالة المدارية "تيج" في بحر العرب، مبينًا أنه "بمشيئة الله لا يوجد تأثير مباشر للحالة على أجواء المملكة".وأشار إلى التأثير غير المباشر على أجواء المملكة، تتمثل في هطول أمطار ما بين المتوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار، بالتزامن مع هطول أمطار شديدة الغزارة، رياح شديدة السرعة جراء ذلك.