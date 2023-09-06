"اللعبة المكشوفة".. حملة الملكية الفكرية لحماية حقوق المبدعين

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أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية حملة توعوية عنوانها "اللعبة مكشوفة" تهدف إلى رفع ثقافة المجتمع حول أهمية تعظيم الملكية الفكرية، واحترام ملكيات المبدعين والمبدعات. اضافة اعلان

وقالت الهيئة إن هناك قوانين وتشريعات تحمي حقوق المبتكرين والمبدعين، ووضّحت أهمية التقدم عبر قنوات الهيئة للحصول على حماية لملكياتهم الفكرية بمختلف المجالات.





كل مبدع يستحق الحماية





تطوير التميز المؤسسي





دعم جهود احترام الحقوق الفكرية

