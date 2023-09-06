"اللعبة المكشوفة".. حملة الملكية الفكرية لحماية حقوق المبدعين

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أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية
حملة توعوية عنوانها "اللعبة مكشوفة" تهدف إلى رفع ثقافة المجتمع حول
أهمية تعظيم الملكية الفكرية، واحترام ملكيات المبدعين والمبدعات.
وقالت الهيئة إن هناك قوانين وتشريعات تحمي حقوق المبتكرين والمبدعين، ووضّحت أهمية التقدم عبر قنوات الهيئة للحصول على حماية لملكياتهم الفكرية بمختلف المجالات.
وأشارت إلى أن انتهاك حقوق الملكية
الفكرية في زمن السرعة أصبح واضحًا ومكشوفًا، وأن كل مبدع يستحق الحماية؛ لذلك
وُجدت قوانين الملكية الفكرية لمنع التجاوز على حقوق المبدعين.
كل مبدع يستحق الحماية
وأكدت حرصها على تمكين منظومة حيوية للملكية الفكرية محليًّا وعالميًّا؛ وفق ركائز تعمل لتحقيق التميز في عمليات الملكية الفكرية وتعظيمها وتحسين احترامها.
ونوهت إلى أهمية تعزيز التأثير الدولي
وقيادة المنظومة وتطوير التميز المؤسسي، التي من شأنها أن تسهم في دعم المجتمع
المعرفي، ودعم الابتكار والإبداع، وتوفير بيئة محفزة تحمي هذا النتاج البشري
الإبداعي.
تطوير التميز المؤسسي
وتأتي حملة "لعبة مكشوفة" استمرارًا لجهود الهيئة في توعية المجتمع بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية؛ لضمان استمرارية الإبداعات التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ يحترم الملكية الفكرية.
وأهابت الملكية الفكرية بالمواطنين
والمقيمين، دعم جهود احترام حقوق الملكية الفكرية؛ من خلال التواصل مع قنوات
الهيئة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
دعم جهود احترام الحقوق الفكرية
@SAIPKSA والبريد الإلكتروني [email protected].
والرقم المباشر لخدمة العملاء 9200021421، والإبلاغ عن كل من يقوم بعمل يخالف أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمملكة.