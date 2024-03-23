العالم في أسبوع.. 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان وحج بالمجان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً - محليًاأكثر من ثلاثة مليارات ريال.. خادم الحرمين يوجه بصرف معونة شهر رمضان
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان المبارك؛ لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.
قدّم الآن.. حج بالمجان لمستفيدي الضمان الاجتماعي (رابط التسجيل والشروط)
أعلن الحساب الرسمي لحملة الراجحي للحج، استقبال طلبات الحج لعام 1445هـ، ابتداءً من أمس الخميس الموافق 11 من رمضان إلى 21 من رمضان.
برعاية خادم الحرمين.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" من جوار بيت الله الحرام
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، انطلقت مساءَ الأحد في مكة المكرمة من جوار بيت الله الحرام، أعمالُ المؤتمر الدولي "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" الذي تنظِّمه رابطة العالم الإسلامي بمشاركةٍ واسعةٍ من ممثلي المذاهب والطوائف الإسلامية.
"الموارد البشرية": مليون ريال غرامة مستقدمي العمال دون عمل
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروع إضافة مواد على نظام العمل الخاص تجرّم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلبًا على سوق العمل.
آخر دوام دراسي في رمضان وبداية إجازة عيد الفطر للطلاب
بنهاية دوام يوم الخميس، 1445/9/18هـ، تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، والتي تستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.
الغامدي: 3 أدوار للمعتكفين بالمسجد الحرام.. وارتفاع الأعداد للضعف
تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استقبال طلبات الاعتكاف بالمسجد الحرام حتى اكتمال العدد.
تعرف على موعد التسجيل في الصف الأول الابتدائي خلال شهر رمضان
حددت وزارة التعليم، موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1445هـ في المدارس الحكومية.
في هذا التوقيت.. إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية
من المقرر إعلان أسماء المرشحين لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ، يوم الأربعاء 17/09/1445هـ الموافق 27 /03 /2024م.
إتاحة خدمة التبرع السريع عبر منصة إحسان من خلال تطبيق "أبشر"
أتاحت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، خدمة التبرع السريع من خلال المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، وذلك عبر تطبيق أبشر.
كيف يتجهز أئمة الحرم لشهر رمضان؟.. تفاصيل مهمة يكشفها "السديس" (فيديو)
كشف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تفاصيل استعدادات أئمة الحرمين لاستقبال شهر رمضان المبارك.
من ملحد إلى داعية.. النيوزيلندي مايكل نايرا يحكي قصة تحوله للإسلام (فيديو)
تعرض النيوزيلندي مايكل نايرا، أو "يعقوب" كما أطلق على نفسه لاحقًا، لضربة في رأسه خلال شجار، كانت سببًا في تحوله من شخص مغرور لا يؤمن بأي دين، ويعمل زعيم عصابة مخدرات إلى داعية، وتسبب في دخول أكثر من 30 شخصًا الإسلام.
كارثة صعبة.. ضحية "الشبو": صديقتي خدعتني وفقدتُ أنوثتي على يد هذا الشخص!
كشفت فتاة عن رحلتها في جحيم إدمان المخدرات، وكيف سقطت فريسة لصديقها الذي كان يستغلها كل أنواع الاستغلال.
بشرى للطلاب: وظائف بعد التخرج مباشرة (فيديو)
اعتمد مجلس شؤون الجامعات سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي، والتي تهدف لتأهيل الطلبة لسوق العمل، وزيادة فرصهم الوظيفية، وإكسابهم المهارات اللازمة قبل التخرج.
"العدل" تطلق خدمة "أرشفة القضايا" عبر منصة "ناجز"
أطلقت وزارة العدل خدمة "أرشفة القضايا"؛ التي تُمكّن المستفيد من أرشفة القضايا الخاصة به عبر منصة ناجز، في حال رغبته في تحديد وصول الممثل النظامي إلى القضية التي وكله بها فقط دون باقي القضايا المسجلة باسمه، والحفاظ على سرية معلومات القضايا الأخرى.
ثانيًا - دوليًاأول رد فعل للمملكة على هجوم مركز كروكس سيتي هول بموسكو
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في قاعة كروكس سيتي هال بالقرب من موسكو، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية ووقف إطلاق النار في غزة
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جدة، الأربعاء، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
استعدادات الصين العسكرية لمواجهة الغرب.. فيديو متداول يثير الجدل
سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر آلاف الجنود الصينيين، حيث زعم البعض أنه استعداد لمواجهة عسكرية مرتقبة مع الغرب.
أوضاع كارثية بغزة.. استشهاد 100 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء
وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، قتل قوات الاحتلال لأكثر من 100 فلسطيني في أقل من أسبوع أثناء انتظارهم لقوافل المساعدات في منطقة الدوار الكويتي ودوار النابلسي بمدينة غزة.