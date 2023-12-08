العالم في أسبوع.. 100 ألف وحدة سكنية جديدة وأشهر أساليب الاحتيال على المواطنين

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً - محليًاحديث أخوي بين ولي العهد وأمير دولة قطر قبل بدء القمة الخليجية (فيديو)
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الدوحة، الثلاثاء، لحضور الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر.
ضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية للمواطنين في هذه المناطق
أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن الوزارة ستضخ أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية مع مطورين محليين خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاع أسعار مثل الرياض وجدة من خلال ضواحٍ متعددة.
بشرى من وزير الصحة للمرضى الذين يُعالَجون خارج المملكة (فيديو)
زف وزير الصحة، فهد الجلاجل، بشرى للمواطنين مرضى الأورام ممن كانت تتطلب حالتهم السفر إلى الخارج بشأن خضوعهم للرعاية الطبية وتلقيهم العلاج داخل المملكة.
وزير التعليم: الحكومة خصصت أكثر من 200 مليار ريال للمنظومة التعليمية (فيديو)
قال وزير التعليم، يوسف البنيان، إن سياسة الإنفاق وكفاءتها هي الذراع الممكنة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، موضحًا أن المخرجات تهدف لتعزيز التنافسية للمواطن والجاهزية لسوق العمل.
أعلاها العسكري.. 9 قطاعات تستحوذ على الإنفاق في ميزانية المملكة 2024
صنفت وزارة المالية تسعة قطاعات ضمن الأعلى إنفاقًا في موازنة العام القادم 2024.
منها 44.8 مليار لـ"حساب المواطن".. 184.3 مليار ريال مخصصات الدعم خلال 2023
سجل الدعم المقدم حتى الربع الثالث ارتفاعًا بنحو 28%، ويتوقع أن يصل إجمالي الدعم في ميزانية المملكة لعام 2023، إلى نحو 184.3 مليار ريال.
"الفضلي": 200 مليون نخلة تنتج 9.7 ملايين طن من التمور سنويًا
قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن زراعة النخيل تحتل مكانة بارزة، حيث تقدر المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار النخيل بـ 1.5 مليون هكتار.
لهذه الأسباب.. حظر تركيب مكائن الخدمة الذاتية عند إشارات المرور
حظرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تركيب مكائن الخدمة الذاتية عند إشارات المرور، ومحاذاة الطرق العمومية والرئيسة ويكون موقعها في الجانب الداخلي للرصيف.
أشهر أساليب الاحتيال على المواطنين من خلال إعلانات جوجل
حذر الخبير التقني، فهد البقمي، من عصابات إجرامية منظمة تتخذ من دول عربية مقرًا لها تستولي على ملايين الريالات من المواطنين السعوديين من خلال إعلانات جوجل.
خادشة للحياء.. شرطة الرياض تتحرك للقبض على شخص ارتكب هذه الجريمة
أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض أنها تمكنت من القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي.
المملكة تنضم لميثاق الرصد الفضائي للمناخ
أعلنت المملكة ممثلة بوكالة الفضاء السعودية انضمامها لميثاق الرصد الفضائي للمناخ الذي يقوده المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء (CNES).
ثانيًا - دوليًاارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 17.177 شهيدًا
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان قوات الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم 62 على التوالي إلى 17.177 شهيدًا.
بيان لـ"التعاون الإسلامي" بشأن مسيرة المتطرفين الصهاينة في القدس المحتلة
أدانت منظمة التعاون الإسلامي سماح الاحتلال الإسرائيلي لمجموعات من المستوطنين المتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية عبر أحياء البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة.
ملاحقة مرتكبي الحادث.. استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصاروخين
أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الجمعة، عن تعرضها لهجوم بصاروخين من دون أن ترد أبناء عن وقع إصابات في مجمع السفارة.
البرلمان الدنماركي يقرّ قانونًا يحظر إحراق المصحف
أقرّ البرلمان الدانماركي قانونًا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبًا في دول مسلمة.
رسميًا.. بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة في روسيا 2024
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة.
صحيفة إسبانية تكشف سبب طرد مدريد موظفي السفارة الأمريكية
قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن مدريد طردت بتكتُّم اثنين على الأقل من أفراد طاقم السفارة الأميركية بتهمة تقديم رشى لعناصر في المخابرات الإسبانية للحصول على معلومات سرية.
وثائق مسربة: مسؤولون أمريكيون التقوا كائنات فضائية
مر أكثر من 76 عامًا على ما بات يُعرف باسم "حادثة روزويل"، وهي حادثة مزعومة حول العثور على طبق طائر متحطم في منطقة "روزويل" بولاية تكساس الأمريكية في 8 يوليو عام 1947.