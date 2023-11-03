العالم في أسبوع.. مواعيد امتحانات الطلاب وشروط جديدة للقبول بالكليات العسكرية

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً: محليًاخادم الحرمين وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الفلسطينيين في غزة
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
1.65 تريليون ريال.. ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج
ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج بنهاية سبتمبر الماضي 2.9% لتبلغ نحو 1.648 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.601 تريليون ريال في أغسطس السابق له، بزيادة 46.7 مليار ريال.
بدء إيداع معاش الضمان الاجتماعي مشمولاً بالزيادة الجديدة
تم إيداع معاش الضمان الاجتماعي – الدفعة 23 لشهر نوفمبر - وذلك حتى نهاية يوم الأربعاء.
أسرع وتيرة في 11 عامًا.. نمو الناتج المحلي بالمملكة 8.7% خلال 2022
حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال العام 2022 معدل نمو قدره 8.7%، وهي أسرع وتيرة في 11 عامًا، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
مع بداية آخر إجازة مطولة.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول
تمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة والكوادر الإدارية والتعليمية، يوم الخميس، بآخر إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1445هـ.
بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على الشروط الجديدة للقبول بالكليات العسكرية
أجريت العديد من التعديلات على إجراءات القبول في الكليات العسكرية بعد موافقة مجلس الوزراء.
القطاع غير النفطي ينمو 3.6% خلال الربع الثالث 2023
حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي نموًا بنسبة 3.6%.
إعلان أهلية حساب المواطن وتحديد موعد صرف دفعة نوفمبر
أعلن حساب المواطن، نتائج الأهلية للدورة 72 (شهر نوفمبر 2023).
مكافأة كبيرة من "البيئة" للإبلاغ عن مخالفات نظام الزراعة
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، مكافأة تشجيعية كبيرة لمن يساعد في الكشف عن مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
غرامات ضخمة تنتظر العابثين بعدادات الكهرباء.. تعرف عليها
ألزمت هيئة تنظيم المياه والكهرباء المتسبب في مخالفات العبث في عدادات قياس الخدمة الكهربائية بالتعويض عن جميع الأضرار بما في ذلك قيمة الاستهلاك.
4 تسهيلات للمعتمرين القادمين من البحرينأعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة إمكانية تأدية العمرة للقادمين من مملكة البحرين، للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات.
ثانيًا: دوليًا9077 شهيدًا.. قوات الاحتلال تقصف مستشفى القدس في غزة بالفسفور الأبيض
قصفت قوات الاحتلال الصهيوني مستشفى القدس في منطقة تل الهوا جنوب قطاع غزة بالفسفور الأبيض المحرم دوليًا.
ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 340
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة، عن ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 340 شهيدًا.
106 سنوات على وعد بلفور.. بيان لـ"التعاون الإسلامي" بشأن ما يحدث بفلسطين
في الذكرى 106 لوعد بلفور، جددت منظمة التعاون الإسلامي التزامها الدائم بدعم نضال الشعب الفلسطيني وثباته وتضحياته على امتداد عشرات السنين.
رئيس وزراء دولة الاحتلال يتلقى ضربة موجعة على الهواء مباشرة
قدم رئيس مجلس إقليمي في دولة الاحتلال استقالته على الهواء مباشرة من حزب الليكود الحاكم، قائلا إن السبب في ذلك هو فشل حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في تحقيق الوعود التي قطعتها لمساعدة سكان غلاف غزة في خضم الحرب.
بسبب مجازر غزة.. دولة ثانية تعلن عن قطع علاقتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني
بعد أيام من إعلان كولومبيا قطع علاقتها مع دولة الاحتلال وطرد سفيرها، أعلنت حكومة دولة بوليفيا في بيان صدر اليوم الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.
مفاجأة.. "النواب الأمريكي": سنتخذ قرارًا بسحب الثقة من بايدن قريبًا
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أنه ربما سيتم اتخاذ القرار حول سحب الثقة من الرئيس الأمريكي جو بايدن قريبًا.
البنتاغون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24 مرة من قنبلة هيروشيما ونجازاكي
ذكرت قناة "فوكس نيوز"، أن البنتاغون يسعى لتطوير قنبلة نووية جديدة أقوى 24 مرة من تلك التي ألقيت على اليابان، كما يعتزم الحصول على موافقة الكونغرس وتخصيص الأموال لذلك.
قد يصل لـ157 دولارًا.. 3 سيناريوهات لارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في غزة
أكد البنك الدولي أن "الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط".