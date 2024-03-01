العالم في أسبوع.. مقابلات المتقدمين على الوظائف التعليمية والاختبارات البديلة للطلبة المتغيبين

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً - محليًا
وزير الخارجية: المملكة تدعم الجهود الإقليمية والدولية لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم الاثنين، في مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية"
انطلقت أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية "، الأربعاء، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
الأولى بالمملكة والمنطقة.. وزير الطاقة يدشن كلية الدراسات العليا في السياسات العامة
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عن تدشين المركز لأول كلية متخصصة للدراسات العليا في السياسات العامة على مستوى المملكة.
وزير "البلدية والإسكان"يعتمد تراخيص أعمال حفر الطرق السريعة والشوارع
اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، لائحة تراخيص الحفريات، التي تهدف إلى تنسيق خدمات أعمال المرافق العامة لإصدار تراخيص الحفريات داخل النطاق العمراني في مدن ومحافظات المملكة، وذلك من خلال خدمة "نسِّق" التي تتيح للجهة الطالبة للترخيص التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار تراخيص الحفر عبر منصة بلدي.
بشرى لقائدي السيارات في الرياض.. افتتاح هذا النفق المحوري
أعلن مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان، عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع نفق طريق أبي بكر الصديق.
بالفيديو.. حقيقة استخدام الليزر والإشعاع لتفتيح لون التمر قبل رمضان
أصدر المركز الوطني للنخيل والتمور بيانًا بشأن حقيقة استخدام الليزر والإشعاع لتفتيح لون التمر قبل رمضان.
أشنع جريمة مركبة.. تنفيذ حكم الشرع في 5 وافدين بعسير
أصدرت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم حد الحرابة بجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:
خداع وتلاعب.. غرامة 5 ملايين ريال على منشأة مستلزمات طبية قامت بهذا الأمر
خالفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، منشأة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم؛ لقيامها بالتصرف بشحنة مستلزمات طبية قبل استكمال إجراءات فسحها، ومحاولة خداع المفتش باستبدال محتوياتها.
"منشآت": 1.3 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة
كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عن زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة بلغت 3.1% بنهاية عام 2023.
برنامج التحول الوطني: زيادة 96% في عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية بالمملكة
سجلت التراخيص الاستثمارية الأجنبية الصادرة عن وزارة الاستثمار أكثر من 8500 ترخيص خلال عام 2023 بنسبة نمو تزيد على 96 في المئة مقارنة مع 2022.
رسميًا.. موعد إجراءات المقابلات الشخصية للمتقدمين على الوظائف التعليمية
حددت وزارة التعليم موعد إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات على 12.519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ.
من الأحد.. بصمة الوجه والصوت والإصبع لإثبات حضور وانصراف موظفي "التعليم"
تستعد إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، اعتبارًا من يوم الأحد 1445/8/22هـ لبدء تطبيق نظام "حضوري" الإلكتروني لإثبات حضور وانصراف الموظفين والموظفات في الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم التابعة لها.
انطلاق الاختبارات البديلة للطلبة المتغيبين الأحد المقبل
حددت وزارة التعليم، بداية الفصل الدراسي الثالث - الذي ينطلق يوم الأحد المقبل 22/ 8/ 1445هـ الموافق 3/ 3/ 2024م، موعدًا للاختبارات البديلة للطلاب والطالبات المتغيبين بعذر مقبول عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.
بـ 44.2 مليار ريال.. خُمس واردات المملكة من الصين
بعد أن بلغت قيمة واردات الصين للمملكة 44.2 مليار ريال وبنسبة نمو سنوي بلغت 4.6%، تواصل الواردات الصينية للمملكة نموها وتصدرها كأعلى دولة في قيمة الواردات.
ثانيًا - دوليًاارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لنحو 30 ألف شهيد
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 144 على التوالي إلى 29.878 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 70.215جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
تصريحات جديدة مفاجئة عن "البدون".. ماذا قال وزير الداخلية الكويتي؟
في تصريحات جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة في الكويت الشيخ فهد اليوسف أن الوقت قد حان لإعداد التصورات ووضع أفضل الحلول والآليات لحل في قضية البدون.
شاحنات ضخمة تنشر صواريخ نووية في جميع أنحاء روسيا
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، تحرك شاحنات عسكرية روسية تحمل صواريخ نووية في الشوارع الروسية.
فرنسا تقرر غلق مدرسة إسلامية إثر "شكوك" حول مواردها المالية
أعلنت وزيرة التعليم الفرنسية نيكول بيلوبيت أنهم سيغلقون مدرسة إسلامية خاصة في مدينة نيس الفرنسية، بسبب "عدم اليقين" بشأن مواردها المالية.
قطع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر بين النفي الحوثي والتأكيد الغربي
بعد الإعلان عن خلل في نظام الكابلات المار بالبحر الأحمر أثّر على تدفق المعلومات، نفت وزارة الاتصالات اليمنية صحة ما يروج له الإعلام الغربي والصهيوني حول الواقعة.
على رأسهم نائب قائد فيلق القدس.. أمريكا تستهدف داعمي الحوثي بعقوبات جديدة
فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم الثلاثاء، عقوبات على داعمي الحوثي بينهم وحدات رئيسية بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ونائب قائده.
السودان يعترض على مساواة جيشه بـ"الدعم السريع" في تقرير أممي
أعلنت الخرطوم، عن اعتراضها على ما اعتبرته مساواة للجيش السوداني بقوات الدعم السريع، في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.