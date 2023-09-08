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صحيفة تواصل الالكترونية

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العالم في أسبوع.. حقيقة رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص وموعد إجازة اليوم الوطني للطلاب

العالم في أسبوع - صغيرة
العالم في أسبوع
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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.اضافة اعلان

أولاً: محليًا


بتوجيهات القيادة.. المملكة تُحقق الهدف العالمي بخفض وفيات حوادث الطرق

سجّلت المملكة، إنجازًا مهمًا بانخفاض وفيات حوادث الطرق في المملكة بنسبة 35% خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بعد أن تراجعت أعداد وفيات حوادث الطرق من 9311 في عام 2016 إلى 6651 عام 2021، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

الإحصاء: نمو اقتصاد المملكة 1.2% خلال الربع الثاني من 2023

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.2٪) مقارنةً بما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

"أم القرى" تنشر لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة التي تضمنت ضوابط وأحكام نقل البيانات الشخصية لخارج المملكة.

مفاجأة صادمة لمن يزور الحضور والانصراف: السجن في انتظاره (فيديو)

حذر محام من أن تزوير الحضور والانصراف جريمة جنائية تستوجب إحالة الطرفين المتورطين فيها إلى المحكمة الجزائية.

موعد إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات بالمملكة

يحصل الطلاب في مختلف المدارس والجامعات على إجازة سنوية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.

التفاصيل كاملة.. الامتيازات الممنوحة لذوي الإعاقة وعقوبة الاعتداء عليهم وإهمالهم

فرض نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقوبة مغلظة تصل إلى نصف مليون ريال والسجن مدة لاتتجاوز عامين عند الاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة.

كارثة الأقساط.. من 220 ألفًا إلى أكثر من 10 ملايين في 3 أعوام

طالب الكاتب حسين بن حمد الرقيب، الجهات المسؤولة بمراجعة أنظمة التمويل واتخاذ ما يلزم لحماية المجتمع من "كارثة" الإقبال المتزايد على شراء المستلزمات الحياتية والكماليات بنظام التقسيط.

النيابة: السجن 5 سنوات للمتسترين وهذه شروط الإعفاء

جددت النيابة العامة التحذير من مخالفة نظام مكافحة التستر، مظهرة أن عقوبة المخالف تصل للسجن لمدة 5 أعوام، وغرامة قدرها 5 ملايين ريال.

 التأمينات تكشف حقيقة رفع راتب العاملين بالقطاع الخاص لـ 4 آلاف ريال

ردت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ما أثير من أنباء حول رفع راتب العاملين بالقطاع الخاص لـ 4 آلاف ريال.

لذوي الإعاقة.. مهلة 6 أشهر لتصحيح المشاريع المتعثرة

أفادت صحيفة "عكاظ" نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تدرس آلية جديدة لمنح ذوي الإعاقة مهلة تصل إلى 6 أشهر لتصحيح مشاريعهم المتعثرة.

وزير الموارد البشرية يدشّن برنامج الولاء الوظيفي "دوم" لموظفي القطاع العام

دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ اليوم الاثنين، بمدينة الرياض، برنامج الولاء الوظيفي "دوم.

بشرى من سكني بخصوص القسط الميسر.. التفاصيل والشروط

كشف برنامج سكني عن شروط الانتفاع من برنامج الإسكان الميسر لغير القادرين على تحمل أعباء السكن والذين لاتتجاوز صافي رواتبهم عن 7000 ريال.

خدمات النقل العام بالطائف تعمل 18 ساعة يوميًا لنقل مليوني راكب سنويًا

دشن الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم الثلاثاء، مشروع "النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف"، من مقر المحطة الرئيسية للمشروع بجوار جامع الملك فهد.

ثانيًا: دوليًا
بعد خفض إمداد النفط.. الكرملين يكشف تفاصيل مكالمة بوتين مع ولي العهد

أعلن الكرملين اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واللذين أكدا أن الاتفاقات الأحدث بشأن تقليص إمدادات النفط تضمن الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

صندوق النقد الدولي يُشيد بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة
أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة وأصدر تقريراً إيجابياً عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو.

بعد محاصرتها.. فرنسا تجري مفاوضات مع جيش النيجر لسحب جزء من قواتها
بعد أن أعلن الجيش النيجري وضع القوات الفرنسية تحت المراقبة وفرض طوق حول قواعدهم، أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن باريس بدأت مباحثات مع جيش النيجر لسحب جزء من قواتها العسكرية من النيجر، حيث تحتفظ هناك بنحو 1500 جندي.

القرار خلال أيام.. حكومة الهند تدرس تعديل اسم الدولة لـ"بهارات"كشفت وسائل إعلام محلية، أن حكومة الهند تدرس حاليًا تعديل اسم الدولة لـ"بهارات"، وأن القرار ربما يصدر خلال أيام.

الأمم المتحدة تحذر: تدمير المناخ بدأ والأرض تمر بفترة غليان
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن "تدمير المناخ قد بدأ" تعليقاً على فصل الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم.

منها "شارات الشواذ".. عقوبة موجعة بالصين لمن يرتدي ملابس تؤذي مشاعر الآخرين
في خطوة جديدة ومفاجئة، تعتزم تستعد الصين إصدار تعديل قانوني من شأنه أن يسمح بفرض غرامات مالية أو حتى قضاء وقت في السجن، على الأشخاص الذين يسيئون للآخرين بارتدائهم ملابس غير ملائمة.

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