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صحيفة تواصل الالكترونية

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في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

العالم في أسبوع.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع أسعار السكن والمياه وحسم درجات للطلاب

العالم في أسبوع - صغيرة
العالم في أسبوع
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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.اضافة اعلان

أولاً: محليًا

أمر ملكي بترقية وتعيين 155 قاضيًا بوزارة العدل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، أمرَه الكريم بترقية وتعيين (155) قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

المملكة تُعرب عن تعازيها وتضامنها مع ليبيا وشعبها في ضحايا الفيضانات
أعربت وزارة الخارجية عن تعازي وتضامن المملكة العربية السعودية مع ليبيا وشعبها الشقيق، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في مدينة درنة الليبية.

بعد قمة العشرين.. ولي العهد يبدأ زيارة رسمية للهند (فيديو وصور)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، في القصر الرئاسي في نيودلهي.

سفير المملكة لدى إيران يُقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني
قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين المعيَّن لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي، نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

حسم 10 درجات من الطلاب حال قيامهم بهذه المشكلات السلوكية
صنفت وزارة التعليم، بعض المشكلات التي تصدر من الطلبة أو الطالبات خلال العام الدراسي، بأنها مشكلات سلوكية من الدرجة الرابعة، تقتضي حسم 10 درجات من مرتكبيها.

توضيح مهم من "الأرصاد" عن تأثر المملكة المباشر بالأعاصير
أصدر المركز الوطني للأرصاد توضيحًا عاجلًا بشأن تاثر المملكة المباشر بالأعاصير والزلازل والفيضانات التي ضربت مناطق مختلفة من الوطن العربي.

"سيتي سكيب" يُغلق أبوابه على استثمارات بـ 110 مليارات ريال
حقق معرض "سيتي سكيب" العالمي الذي أقيم في الرياض، وأنهى أعماله في الأسبوع الماضي، استثمارات بأكثر من 110 مليارات ريال، من خلال مشاركة 350 جهة عارضة و10 آلاف مستثمر دولي.

الإحصاء: ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 9% خلال أغسطس
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2023م بنسبة 2.0% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي 2022م.

قانونيون: إيقاف الخدمات لا يشمل العلاج والتعليم والعمل
بدأت يوم الخميس، تنفيذ ضوابط إيقاف الخدمات الصادر من مجلس الوزراء، الذي حُدّد بأن يكون بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.

شرط السماح للجمعيات الخيرية بالتعاقد مع الدول والمؤسسات العالمية
منع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الجمعيات والمؤسسات الأهلية من التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة.

"بنان" مدينة سكنية على 10 ملايين متر في الرياض بتكلفة 40 مليار ريال
أطلقت شركة "طلعت مصطفى"، أكبر مطور عقاري في مصر، مشروع مدينة سكنية متكاملة في مدينة الرياض، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، على مساحة 10 ملايين متر مربع.

بدء التسجيل في اختبار القدرات العامة (الخطوات والمواعيد)
يخضع لاختبار القدرات العامة التحريري خريجو المرحلة الثانوية في جميع المسارات، والراغبون في مواصلة دراستهم في مؤسسات التعليم العالي، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط هذا الاختبار.

ثانيًا: دوليًا


"درنة" قبل وبعد الإعصار.. صور جوية تكشف هول الكارثة (تقرير)
كشفت صورٌ للأقمار الاصطناعية، أخذت لمدينة درنة الليبية، قبل وبعد مرور عاصفة دانيال، كيف غيرت العاصفة وجه المنطقة وتركتها منطقة منكوبة، جسورها محطمة وشوارعها مغمورة بالمياه الضحلة والوحل.

بقاعدة فضائية.. بوتين يلتقي زعيم كوريا الشمالية لمناقشة هذا الأمر
كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في قاعدة فوستوشني الفضائية شرقي روسيا.

العلماء يكشفون لغز الأضواء الغامضة التي ظهرت قبل زلزال المغرب
أظهرت مقاطع فيديو متداولة، أضواء غامضة في السماء قبل وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في الأسبوع الماضي. 

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجددا بتوقعاته: زلزال كبير سيضرب هذه الدول بعد أيام
عاد عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل "فرانك هوغربيتس" مجدداً للحديث عن توقعات بحدوث زلزال كبير بين 15 و 21 سبتمبر القادم

بالتفاصيل.. المكسيك تكشف عن جثث لمخلوقات فضائية عمرها 1000 عام (فيديو وصور)
سادت حالة من الجدل، بعد أن عرض البرلمان المكسيكي، جثتين لمخلوقات فضائية غير بشرية في واقعة غريبة نادرة الحدوث.


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