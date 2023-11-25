العالم في أسبوع.. تعويضات حقوق المسافرين وتوضيح عاجل حول التصوير بدون إذن

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً: محليًا
وزير الخارجية: وقف إطلاق النار في غزة خطوة بالاتجاه الصحيح وندعو لوقف كامل
قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، إن وقف إطلاق النار في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح وهناك حاجة لوقف كامل للأعمال القتالية.
تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة تتجاوز 530 مليون ريال
تواصلت التبرعات لصالح "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، لتتجاوز أكثر من 530 مليون ريال، في مستهل الأسبوع الرابع من انطلاقها.
منها اصطحاب هذه الحيوانات.. لائحة محظورات استخدام وسائل النقل العام
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في أغسطس الماضي.
اعتبارًا من الأحد.. بداية التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق
حددت إدارات التعليم في العديد من محافظات ومناطق المملكة، بدء العمل بالدوام الشتوي، في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ورياض الأطفال التابعة لها.
تعرّف على حالات التعويض في لائحة حماية حقوق المسافرين بالمملكة
كشفت هيئة الطيران المدني عن التعويضات في لائحة حماية حقوق المسافرين التي بدأ سريانها منذ الإثنين الماضي، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
وزارة التعليم تتيح للمعلمين والطلاب تحميل كتب الفصل الدراسي الثاني
أتاحت وزارة التعليم للمعلمين والطلاب تحميل كتب الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، وبشكل مباشر عبر الرابط التالي : http://ien.edu.sa
إعلان نتائج القبول النهائية لدورة الضباط الجامعيين عبر "أبشر"
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ (53) بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1445.
اعتبارًا من الخميس.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين
بدأت هيئة التأمين، الخميس، مباشرة أعمالها رسميًا بعد نفاذ تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28 محرم 1445هـ الموافق 15 / 8 / 2023م.
بعد إطلاقها لأول مرة بالمملكة.. 10 معلومات تهمك عن الشاحنات الهيدروجينية
أطلقت الهيئة العامة للنقل، أول شاحنة هيدروجينية في المملكة بشكل تجريبي، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توفير بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية.
البنك الدولي: المملكة قاطرة النمو في الشرق الأوسط
أكد مستشار المدير التنفيذي للبنك الدولي، يعرب اليعربي، أن المملكة هي قاطرة النمو في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن أنها تلعب دورًا أساسًا في تشكيل السياسات الإقليمية والعالمية.
تحذير.. محام: التصوير بدون إذن جريمة في تلك الحالة (فيديو)
قال المحامي فيصل الرميح، إن استخدام الصوت بدون إذن صاحبه يُعد جريمة، محذرًا أيضًا من أن التصوير بدون إذن جريمة حتى لو لم يتم النشر.
الإحصاء: 24% من المواطنين فوق 15 سنة يعانون من السمنة
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، أن نحو 24% من البالغين (15 سنة فأكثر) في المملكة يعانون من السمنة.
تحذير من "سدايا" حول البيانات المسجلة على جهاز طفلك
طالبت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بضرورة مراجعة البيانات المسجلة على جهاز طفلك أو الألعاب الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم.
10 دول تتصدر قائمة مساعدات المملكة خلال 2023
كشفت إحصاءات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن أكثر الدول المستفيدة من دعم المركز، من بين 94 دولة تلقت مساعدات إغاثية وتبرعات بأكثر من 2625 مشروعًا، حتى 31 من أكتوبر 2023.
ثانيًا: دوليًاالهدنة الإنسانية في قطاع غزة تدخل حيز التنفيذ
دخلت الهدنة الإنسانية بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة حيز التنفيذ اليوم في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي لفلسطين.
قوات الاحتلال ترتكب جريمة بشعة في المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة
اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني صباح الجمعة المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، حيث قامت بإعدام امرأة فلسطينية جريحة وأصابت واعتقلت 6 آخرين.
القبض على مسؤول في إدارة أوباما بعد تصريحات معادية للإسلام (فيديو)
أعلنت شرطة نيويورك القبض على ستيوارت سيلدوويتز، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
بعد حرق المصحف .. زلة لسان جديدة تفضح رئيس الوزراء السويدي
قال رئيس الوزراء السويدي إن دولة الاحتلال الصهيوني لديها الحق في القيام بإبادة جماعية في غزة، ثم تراجع بعد ذلك معتبرا أنها "زلة لسان".
استهداف قاعدة أمريكية في العراق بصاروخ باليستي
أعلنت الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الثلاثاء أنه تم استهداف قواتها في قاعدة جوية غرب بغداد بصاروخ باليستي.
"إغلاق المدارس وإصابات بالجملة" .. فيروس غامض يجتاح الصين
أعلنت الصين عن ظهور مرض غامض عبارة عن التهاب رئوي مجهول يجتاح المدارس وتسبب في دخول عدد ضخم من الطلاب للمستشفيات.