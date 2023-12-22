العالم في أسبوع.. تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات ومميزات منصة تأشيرة السعودية

أ أ
يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.
أولاً - محليًا
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.
بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يلتقي الرئيس الفرنسي (صور)
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في قصر الإليزيه، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.
قرار طال انتظاره.. بشرى من مجلس الوزراء للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
"التعليم": تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات الجوية
أتاحت وزارة التعليم، الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد في الحالات الطارئة عند الحاجة إلى تعليق الدراسة.
لأول مرة.. ربط سيارات الإسعاف بإشارات المرور لفتح الطريق تلقائيًا
كشفت مديرة إدارة الاستجابة الموسمية والطارئة بهيئة الهلال الأحمر، عن مشروع قالت إنه سيرى النور قريبًا لتقليل مدة الاستجابة.
وضع كارثي.. متحدث مركز "الملك سلمان للإغاثة": غزة تحتاج 800 شاحنة يوميًا (فيديو)
أعلن متحدث مركز "الملك سلمان للإغاثة"، الدكتور سامر الجطيلي، أن قطاع غزة يحتاج إلى 800 شاحنة يوميًا لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان.
12 شهرا مهلة لمحطات الوقود لتصحيح الأوضاع
كشفت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود عن تفاصيل صدور الاشتراطات المحدثة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة والتي تستهدف في المقام الأول تنظيم القطاع، حيث تم منح تلك المحطات 12 شهرا لتنظيم أوضاععها.
إنشاء 12 برجًا لإسكان الحجاج في منى لزيادة الطاقة الاستيعابية
يشهد مشعر منى حاليًا إنشاء نحو 12 برجًا سكنيًا جديدًا لإسكان الحجاج خلال موسم حج العام الحالي.
انخفضت 2.1%.. تعرف على عدد حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية بالمملكة 2022
أعلنت الهيئة العام للإحصاء، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ركاب النقل العام في الحافلات بنسبة 234% لعام 2022م.
بعد تدشينها رسميًا.. تعرف على أهم مميزات منصة تأشيرة السعودية
أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية، عبد الهادي المنصوري: عن تدشين منصة تأشيرة السعودية لتطوير الخدمات الرقمية وسهولة وصول المستفيد.
رابط ومواعيد التسجيل في الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا
كشفت وزارة التعليم، أن التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا، بدأ ضمن مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية.
بعد إطلاقه .. تفاصيل أول مشروع نقل عام للحافلات يعمل بالطاقة النظيفة
أطلقت الهيئة العامة للنقل بمدينة تبوك أول مشروع نقل عام في المملكة للحافلات بمسار يعمل بالطاقة النظيفة.
خانوا الأمانة.. "النيابة" توقف 4 مواطنين بتهمة التصرف بأموال جمعية غير ربحية
باشرت النيابة العامة التحقيق في قضية تتعلق باتهام أربعة مواطنين قاموا بخيانة الأمانة الموكلة إليهم في إدارة إحدى الجمعيات الخيرية، والتصرف بسوء نية.
السجن 5 سنوات إحداها.. مكافحة التستر تقرر 5 عقوبات رادعة بحق المخالفين
أقر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عقوبات رادعة بحق مخالفي نظام مكافحة التستر.
ثانيًا - دوليًالتوصيل الإمدادات.. "الصحة العالمية" تدعو لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة
دعت منظمة الصحة العالمية اليوم، لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة لتوصيل الإمدادات الطبية الحيوية.
رسميًا.. أمير الكويت يؤدي اليمين الدستورية (فيديو)
أدى أمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية، أميرًا للبلاد.
البرهان: لا اتفاق سلام وسنقضي على الدعم السريع
على وقع احتدام القتال بين الطرفين، رأى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، أنه لابد من وقف القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
محكمة أمريكية تستبعد دونالد ترامب من انتخابات 2024
في ضربة قوية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية باستبعاده من خوض من انتخابات 2024.
فوضى ومشاهد مروعة في التشيك .. مسلح يقتحم جامعة يقتل ويصيب 40 شخصا
فتح مسلّح النار في مبنى جامعي بالعاصمة التشيكية "براغ"، فيما لم يجد الطلاب مكان يختبؤوا فيه سوى طرف المبنى معرضين أنفسهم للسقوط من علو مرتفع بعدما خرجوا من النوافذ.
زيلينسكي يتحدث عن تعبئة نصف مليون أوكراني.. هل اقترب الهجوم المضاد؟
تحدث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن تعتبئة قرابة نصف مليون أوكراني لمواجة الحشود العسكرية الروسية.
بعد سنوات من العلاقات المتوترة.. إطلاق سراح حليف رئيس فنزويلا مقابل 10 أمريكيين
توصلت أمريكا وفنزويلا إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح 10 سجناء أمريكيين مقابل الإفراج عن أحد المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو.
مع تزايد الإصابات به.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد JN.1
صنفت منظمة الصحة العالمية، المتحور الفرعي JN.1، الذي ينتمي إلى سلالة أوميكرون على أنه "متحور محل الاهتمام" بسبب "انتشاره المتزايد بسرعة".