الجمعة، 21 ربيع الأول 1445 ، 06 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

العالم في أسبوع.. تأثير الرخصة المهنية على العلاوة السنوية وسن العامل المنزلي وتنظيم إجرامي لرجال أعمال

العالم في أسبوع - صغيرة
العالم في أسبوع
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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.اضافة اعلان

أولاً - محليًا


المملكة تدين عملية حرق المصحف في مالمو السويدية وتصفها بالجريمة النكراء
أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف.

المملكة تمدد الخفض الطوعي لمليون برميل يوميًا لنهاية 2023
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة ستواصل خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا، والذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2023 وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية ديسمبر 2023.

المملكة تُدين محاولة الاعتداء الإرهابي على الداخلية التركية
أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لمحاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بجمهورية تركيا الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة عددٍ من عناصر الأمن التركي.

الخطوط السعودية تدرس بيع سندات لزيادة أسطولها إلى الضعف
تدرس شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، خيارات من بينها بيع السندات لأول مرة لتمويل طلبيات الطائرات الجديدة، في الوقت الذي تخطط فيه لمضاعفة أسطولها تقريبًا بحلول عام 2030.

رد من وزير التعليم.. هل تؤثر الرخصة المهنية على العلاوة السنوية؟ (فيديو)
"هل هناك ارتباط بين الرخصة المهنية والعلاوة السنوية؟"، سؤال أجاب عليه وزير التعليم يوسف البنيان خلال مؤتمر صحفي أمس. 

إيقاف تنظيم إجرامي يضم رجال أعمال احتالوا على مواطن بـ23 مليون ريال
أعلنت النيابة العامة، عن توقيف تنظيم إجرامي بينهم موظفون ومحامون ورجال أعمال.

والد الشاب المقتول بجدة فاجأ الجميع بهذا القرار قبل تنفيذ القصاص
وثق مقطع فيديو ردة فعل والد مجني عليه قبل يوم من تنفيذ القصاص في قاتل نجله.

تدشين أول منشأة لصناعة السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله
تحتضن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أول منشأة تصنيعية للسيارات الكهربائية، التابعة لمجموعة لوسِد جروب الأمريكية للسيارات الكهربائية، والمملوكة جزئياً لـ صندوق الاستثمارات العامة.

20 ألف ريال غرامة.. حظر تشغيل العامل المنزلي دون 21 عامًا
حظرت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، تشغيل من تقل أعمارهم عن 21 سنة، مع فرض غرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال، أو منعه من الاستقدام لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا.

بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاجأعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج للعام 1445هـ.

إطلاق "مسار واعد".. 6 برامج تدريبية لـ 381 مبتعثًا ومبتعثة
 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، إطلاق أول برامج "مسار واعد".

وفاة معلمة بعرعر بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء الحصة الدراسية
نعت إدارة  تعليم الحدود الشمالية المعلمة " عائشة بنت ضحوي العنزي " -رحمها الله- والتي تعرضت لوعكة صحية أثناء الحصة الدراسية.

متحدث تعليم الشرقية يكشف تفاصيل وفاة طالب دهسًا بعد نزوله من الحافلة المدرسية
كشف المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن حالة الدهس التي تعرض لها أحد الطلاب وأدت إلى وفاته، حدثت بعد نهاية اليوم الدراسي أمس (الأحد) بعد نزوله من الحافلة.

بشرى.. انخفاض أسعار العقارات لهذا السبب
كشف عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري أن أسعار المشاريع السكنية لا سيما مشاريع الشركة الوطنية للإسكان، تتسم بانخفاض أسعارها وجاذبيتها مقارنة بالأسعار الجارية في السوق العقارية.

21 حالة في اليوم.. عرض مئات الأخطاء الطبية على الجهات الشرعية
كشف تقرير وزارة الصحة عن عدد قضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية والشرعية للعام الماضي، حيث بلغ 18.658 قضية، بواقع 21 خطأ يومياً.

4 أعراض و3 طرق للوقاية.. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه وإجراءات المملكة لمواجهته
برزت المخاوف من فيروس نيباه الذي انتشر في الهند مؤخرًا، من احتمالية انتقاله إلى دول أخرى من بينها المملكة، وإمكانية تحوله إلى وباء جديد، على غرار كوفيد – 19.

ثانيًا - دوليًا


نحن الأحياء الأموات.. عريس وعروس الحمدانية : فقدنا 25 من عائلتنا
روى عريس فاجعة الحمدانية في العراق لأول مرة تفاصيل ما حدث بعد سقوط عشرات الضحايا من عائلته وعائلة العروس.

100 مصاب.. السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية وبدء عمليات التبريد
أعلنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، أنه تم السيطرة على حريق مبنى مديرية الأمن، بالتعاون مع سيارات الإطفاء بالقوات المسلحة وسيارات الإطفاء بهيئة قناة السويس. 

أوكرانيا كلمة السر.. من هو "مكارثي" الذي خان حزبه لصالح "بايدن"
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ 234 سنة، صوت الكونجرس على عزل رئيسه كيفين مكارثي من منصبه.

الهند تبلغ كندا بسحب نحو 40 من دبلوماسييها.. ماذا يجري؟
مع ازدياد حدة التوتر بين الهند وكندا، ووصول العلاقات بين البلدين، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، أبلغت السلطات في نيودلهي، كندا بسحب نحو 40 من دبلوماسييها.

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