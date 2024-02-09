العالم في أسبوع.. الاشتراك في منتج "صح" وبشرى في أسعار البصل والسجن لأصحاب هذه الأسماء

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يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء محليًا، وعلى الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.





أولاً - محليًا



بدعوة من المملكة.. عقد اجتماع تشاوري في الرياض لبحث تطورات الحرب على قطاع غزة

دعا صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الخميس الموافق 8 فبراير 2024م، إلى عقد اجتماع تشاوري لبحث تطورات الحرب في قطاع غزة.صرَّحت وزارة الخارجية، أنه فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مسار السلام العربي – الإسرائيلي.بدعم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، دشَّنت شركة إنترا للتقنيات الدفاعية، مصنع الطائرات بدون طيار التابع للشركة في مدينة الرياض، بقدرة إنتاجية تصل إلى 120 طائرة سنويًا.

أكد المحامي الحقوقي زياد الشعلان على أنه إذا قام شخص ما باطلاق إسم من أسماء الجهات الرسمية على نفسك في وسائل التواصل الاجتماعي تعد جريمة كبيرة تستوجب التوقيف.



5 آلاف ريال غرامة عدم التقديم على "شهادة امتثال المباني"

كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية للتراخيص والامتثال، محمد الملحم، عن بدء تطبيق إصدار شهادة امتثال المباني إلزاميًا اعتبارًا من 16 فبراير الجاري.



عاجل وبشرى.. انخفاض أسعار البصل في هذا الموعد

حدد رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المركزية في المملكة، خالد الباتع، موعد انتهاء أزمة البصل في المملكة، حيث تضاعف سعره خلال الأيام الاخيرة لأكثر من 3 أضعاف.



إتاحة الحجز والشراء في حزمة من المشاريع السكنية دون اشتراط الدعم

بدأت الشركة الوطنية للإسكان، إتاحة الحجز والشراء في ضواحيها ومجتمعاتها العمرانية لجميع شرائح المجتمع دون اشتراط الدعم السكني خلال شهر يناير.



بشرى من الشركة السعودية للكهرباء عن طرح صكوك ثنائية الشريحة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انتهائها من طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار دولار أمريكي بموجب برنامجها للصكوك الدولية.



القويز يعلن عن مفاجأة: البنوك في طريقها للاختفاء لهذا السبب (فيديو)

قال الدكتور عبدالله القويز، الأمين العام المساعد السابق للشئون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن البنوك التقليدية في طريقها للاختفاء بسبب ازدهار نشاط العملات الرقمية.



محامي: إقرار وتوقيع المريض على إجراء العملية لا يعفي الطبيب من المسؤولية

كشف محامي، أن إقرار وتوقيع المريض بإجراء عملية جراحية لا يعفي الطبيب من تحمل المسؤولية، وتتم معاقبته على الخطأ وتعويض المريض في حال تضرره وفق تقدير اللجنة الطبية الشرعية.



رابط وخطوات التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب

يستمر الطلاب في التسجيل المبكر لاختبار التحصيل الدراسي الورقي، اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.



في 30 ثانية فقط.. كيف تشترك بمنتج صح الإدخاري؟

طرحت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين أمس الأحد، أول دفعة من صكوك الادخار وهو أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة، وذلك تحت اسم (صح)؛ المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية).



تحويلات الأجانب للخارج تسجل أدنى مستوياتها في 5 سنوات

سجلت تحويلات غير السعوديين إلى الخارج أدنى مستوياتها في 5 سنوات بنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغت قيمة التحويلات نحو 124.9 مليار ريال، بمتوسط تحويلات يومية 342.18 مليون ريال.



"الزكاة" تحذر من رسائل احتيال نصيّة تدّعي وجود مستحقات مالية لديها

حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مرة أخرى مكلفيها وعملاءها من رسائل احتيالية نصيّة وعبر البريد الإلكتروني، تدّعي وجود مبالغ استرداد أو مستحقات مالية لدى الهيئة، أو تسعى للحصول على البيانات الشخصية أو المصرفية.



الغذاء والدواء ترد على اتهام "شاي الفتلة" بتدمير الكبد والكلى (فيديو)

انتشر محتوى مرئي متداول للدكتور محمد المهدي، اختصاصي الأعصاب، يتحدث فيه عن أكياس الشاي، ويستعرض دراسة أجريت عام 2019 حول أضرار هذه الأكياس.





ثانيًا - عالميًا



ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 125 على التوالي إلى 27840 شهيدًا، والجرحى إلى 67317 معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.



الأمين العام للأمم المتحدة يتضامن مع أهل غزة ويدعم قرارات "العدل الدولية"



وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة تضامن ودعم مع أهل قطاع غزة، وأعرب عن تأييده الكامل لقرارات محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي.



وفاة الرئيس التشيلي السابق في حادث تحطم مروحية

لقي الرئيس التشيلي السابق، سيباستيان بينيرا، مصرعه في حادث تحطم طائرة مروحية بالقرب من مدينة لاغو رانكو بعد سقوط المروحية في البحيرة.



الصحة العالمية: زلزال تركيا 2023 أحد أكبر الكوارث بالآونة الأخيرة

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا في 6 من فبراير 2023 كانت إحدى أكبر الكوارث الطبيعية بالمنطقة في الآونة الأخيرة.



انفجار هائل بمصنع روسي ينتج مكونات الأسلحة النووية (فيديو)

وقع انفجار قوي في مصنع عسكري ينتج مكونات الأسلحة النووية والصواريخ البالستية غربي روسيا، بينما أعلنت موسكو أنه "مخطط له مسبقا" في حادث قد يتحول لكارثة.



مقتل إيراني احتجز 15 رهينة داخل قطار بسويسرا

قالت الشرطة السويسرية، إن طالب لجوء إيرانيًا، يبلغ من العمر 32 سنة مسلحًا بفأس وسكين، احتجز 15 رهينة في قطار بين بولم وإيفردون ليه باين لأربع ساعات تقريبًا، حتى اقتحمت الشرطة القطار وقتلت الرجل في وقت متأخر من أمس الخميس.



"اليونيسيف": تهجير 13 ألف طفل يوميًا في السودان

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن السودان يشهد أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، حيث يُهجّر 13 ألف طفل يوميًا .



