"الصلاة فيه بأجر عمرة".. صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد قباء.. ثواب وفضل عظيم لا يفوتك

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في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، وبمناسبة شهر رمضان الكريم، نقدم لكم في هذه الفقرة من كل يوم جمعة طوال الشهر المبارك، ترشيحًا لأحد مساجد المملكة الذي يحظى بمميزات تاريخية.





مسجد قباء







لماذا سُمي قباء







20 ألف مصلّ



مميزات مسجد قباء



الإمام ابن باز وفضل الصلاة في قباء



الجواب:



أول من وضع حجرًا في قبلته



مساحة المسجد



قال الله تعالى في سورة التوبة:“وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إنْ أَرَدْنَا إلاَّ الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ”. (التوبة: 107-108).مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى وأول مسجد بني في الإسلام، وهذه الآيات تشهد لهذا المسجد العظيم بالعظمة، والخير والبركات، والتفوق على غيره من المساجد.سمي بهذا الاسم لأن النبي مر وهو في طريقه مهاجرًا إلى المدينة على ضاحية قباء التي يقع بها ديار بني عمرو بن عوف الذين حل النبي عليه الصلاة والسلام ضيفًا عليهم في الأيام الأولى للهجرة.يتسع المسجد حاليًا لنحو 20 ألف مصلٍ، وينتظر أن يستوعب ما يقرب من 55 ألف مصلٍ بعد انتهاء أعمال التوسعة المستقبلية له. وعن فضل هذا المسجد روى البخاري ومسلم عن النبي صلي الله عليه وسلم قوله: “من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان له كأجر عمرة”.يتمير تصميم المسجد بقبابه منها 6 قباب كبيرة متصلة و56 قبة صغيرة، وفناء داخلي جميل يربط بين الرواق الجنوبي والرواق الشمالي حتى أصبح مستطيل الشكل بعد أن كان مربع الشكل، حسبما ذكره.وخلال شهر رمضان، فإن مسجد قباء يتمتع بأجواء خاصة مفعمة بالروحانية والسكينة والإيمان، ويتم توزيع وجبات الإفطار على الصائمين وماء زمزم، ويؤدي فيه المصلون صلاتي التراويح والتهجد وسط إجراءات احترازية وتنظيم عالي.رد الإمام ابن باز رحمه الله، على سؤال أحد السائلين قال فيه: ثبت عن الرسول ﷺ أنه قال: من أتى مسجد قباء، وصلى فيه؛ كان كأجر عمرة والسؤال سماحة الشيخ: هل يشترط لهذه الصلاة الخروج، خصوصًا من البيت بنية الصلاة في قباء للحصول على أجر العمرة؟ أم أنه يأتي بأي صلاة تجزي؟ فمثلًا: إذا صليت الجمعة في قباء، فهل يكون لي أجر عمرة بمشيئة الله؟ثبت عن النبي ﷺ: "أنه كان يزور قباء كل سبت، راكبًا وماشيًا" -عليه الصلاة والسلام- وقال -عليه الصلاة والسلام-: من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه ركعتين؛ كان كعمرة هذا الفضل ذكره لمن يتطهر من بيته، ويخرج قاصدًا للصلاة في قباء؛ يحصل له هذا الأجر.أما من صلى فيه كالعادة بغير قصد من بيته؛ فله أجر، وله خير عظيم، لكن لا يتوفر فيه الشرط المذكور، إنما يحصل هذا لمن تطهر في بيته، وخرج من بيته قاصدًا للصلاة في مسجد قباء، كما كان النبي يفعل، عليه الصلاة والسلام.أما الصلاة فيه من غير قصد من البيت، بل مر، وصلى به، أو كان من جيرانه، وصلى فيه الفروض؛ يرجى له خير عظيم؛ لكن لا يتوفر فيه ما قاله النبي ﷺ إلا بالشروط التي قالها: من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، وصلى فيه يعني: يخرج من بيته قاصدًا، فإذا خرج من بيته قاصدًا يوم الجمعة، أو غير الجمعة، وصلى فيه؛ يحصل له هذا الأجر، والحمد لله. نعم.كان النبي (صلى الله عليه وسلم) هو أول من وضع حجرا في قبلته؛ فكان يأتي بالحجر قد صهره إلى بطنه فيضعه فيأتي الرجل يريد أن يقله فلا يستطيع حتى يأمره أن يدعه ويأخذ غيره.ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى حجر أبي بكر. موقعه يقع هذا المسجد في الجنوب الغربي للمدينة المنورة، ويبعد عن المسجد النبوي حوالي 5/3 كيلومترات، وله محراب ومنارة، ومنبر رخامي، وفيه بئر تنسب لأبي أيوب الأنصاري، وفيه مُصلّى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم)، وكان فيه مبرك الناقة.بلغت مساحة المصلى وحده 5035 مترًا مربعًا، وبلغت المساحة التي يشغلها مبنى المسجد مع مرافق الخدمة التابعة له 13500 متر مربع، في حين كانت مساحته قبل هذه التوسعة 1600 متر مربع فقط، كما ألحق بالمسجد مكتبة ومنطقة تسويق لخدمة الزائرين.