السيول تجري أنهارًا.. استمرار الحالة المطرية مع تقلبات جوية على مناطق المملكة

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بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم أمطار غزيرة أدت لجريان السيول كالأنهار مع رياح سطحية نشطة.





هطول أمطار على أجزاء من منطقة الرياض





السبت ١١ شـــوال ١٤٤٥هـ

20 إبـريـل 2024م

متابعة | محمد الفضلي

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. pic.twitter.com/P3Da7qqZas 📍 امطار أحياء شمال #الرياض السبت ١١ شـــوال ١٤٤٥هـ20 إبـريـل 2024ممتابعة | محمد الفضلي April 20, 2024

أمطار على منطقة جازان



أمطار متوسطة على منطقة الباحة



أمطار غزيرة على منطقة نجران





السبت ١١ شـــوال ١٤٤٥هـ

20 إبـريـل 2024م

متداول الان

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. pic.twitter.com/KLNOzZurrR 📍 سيول قوية في وادي #نجران السبت ١١ شـــوال ١٤٤٥هـ20 إبـريـل 2024ممتداول الان April 20, 2024

أمطارٌ رعدية ونشاطٌ في الرياح السطحية على منطقة حائل



أمطار خفيفة على محافظتي الحناكية والمهد



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول





جنوب شرق

السبت ١١ شـــوال ١٤٤٥هـ

20 إبـريـل 2024م

📸 | رشود الحارثي

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. pic.twitter.com/5diamd6nZd 📍 سيول وبرد الواديين العقالةجنوب شرق #ابها السبت ١١ شـــوال ١٤٤٥هـ20 إبـريـل 2024م📸 | رشود الحارثي April 20, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة



ففي الرياض، تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة تبدأ غدًا اليوم وتستمر حتى غد الاثنين تشمل "الرياض العاصمة – الدرعية – حريملاء – ضرما – المزاحمية – الحريق – الخرج – حوطة بني تميم – الأفلاج – الدوادمي – القويعية".وفي جازان هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان شملت مدينة جازان، ومحافظات صبيا، وأبو عريش، والعارضة، ضمد، وهروب، وفيفا، والداير، والعيدابي، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.كما هطلت أمطار متفرقة من متوسطةٍ إلى خفيفة على منطقة الباحة، شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وعددًا من محافظاتها في قطاع السراة وتهامة.وفي نجران، هطلت أمطار غزيرة، شملت مدينة نجران وعددًا من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب.ونبَّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏وفي المدينة المنورة نبه تسالقطت أمطار خفيفة على محافظتي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية "رفحاء" مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة.دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.