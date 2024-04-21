السيول تجري أنهارًا.. استمرار الحالة المطرية مع تقلبات جوية على مناطق المملكة

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بالتزامن مع التقلبات
الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت صباح اليوم أمطار غزيرة أدت
لجريان السيول كالأنهار مع رياح سطحية نشطة.
هطول أمطار على أجزاء من منطقة الرياضففي الرياض، تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى هطول
أمطار متوسطة تبدأ غدًا اليوم وتستمر حتى غد الاثنين تشمل "الرياض العاصمة –
الدرعية – حريملاء – ضرما – المزاحمية – الحريق – الخرج – حوطة بني تميم – الأفلاج
– الدوادمي – القويعية".
📍 امطار أحياء شمال #الرياض— طقس (@tqqs) April 20, 2024
السبت ١١ شـــوال ١٤٤٥هـ
20 إبـريـل 2024م
متابعة | محمد الفضلي
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أمطار على منطقة جازانوفي جازان هطلت أمطار
متفاوتة الغزارة على منطقة جازان شملت مدينة جازان، ومحافظات صبيا، وأبو عريش،
والعارضة، ضمد، وهروب، وفيفا، والداير، والعيدابي، وعددًا من المراكز والقرى
التابعة لها.
أمطار متوسطة على منطقة الباحةكما هطلت أمطار متفرقة من متوسطةٍ إلى خفيفة على منطقة
الباحة، شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وعددًا من محافظاتها في قطاع
السراة وتهامة.
أمطار غزيرة على منطقة نجرانوفي نجران، هطلت أمطار غزيرة، شملت مدينة نجران وعددًا
من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب.
📍 سيول قوية في وادي #نجران— طقس (@tqqs) April 20, 2024
السبت ١١ شـــوال ١٤٤٥هـ
20 إبـريـل 2024م
متداول الان
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أمطارٌ رعدية ونشاطٌ في الرياح السطحية على منطقة حائلونبَّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية ونشاط في
الرياح السطحية على منطقة حائل، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى
تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
أمطار خفيفة على محافظتي الحناكية والمهدوفي المدينة المنورة نبه تسالقطت أمطار خفيفة على
محافظتي الحناكية والمهد، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية
الأفقية وصواعق رعدية.
أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى
جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان،
عسير، الباحة.
📍 سيول وبرد الواديين العقالة— طقس (@tqqs) April 20, 2024
جنوب شرق #ابها
السبت ١١ شـــوال ١٤٤٥هـ
20 إبـريـل 2024م
📸 | رشود الحارثي
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في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية "رفحاء" مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة.