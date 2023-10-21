السبت، 06 ربيع الثاني 1445 ، 21 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الرخصة المهنية للتخصصات.. كل ما تريد معرفته عن الموعد وطريقة التسجيل وتعديل المؤهل

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
هيئة تقويم التعليم
أ أ
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يبحث الكثير عن مواعيد وشروط اختبار الرخصة المهنية للتخصصات، بعد أن أعلنت وزارة التعليم أنه من المقرر أن يتم العمل على التسجيل من خلال اتباع بعض الخطوات الالكترونية الهامة، التي تعمل علي التسهيل على المواطنين، والتي تأتي علي النحو التالي:اضافة اعلان

خطوات التسجيل

تسجيل الدخول علي موقع الي هيئة تقويم التعليم والتدريب.
اختيار نظام الرخصة المهنية لموظفي الوظائف التعليمية.
ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
تسجيل الدخول في نظام ابشر الإلكتروني.
إدخال الرمز المرئي والضغط على تسجيل الدخول.
الاطلاع علي كافة التعليمات.
الموافقة عليها.
الضغط علي متابعة.

مواعيد تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات

وفي نفس السياق فقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن مواعيد تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات، والتي من المقرر أن تأتي للرجال والنساء علي النحو التالي:

حيث إنه من المقرر أن يبدأ التسجيل في الاختبار التربوي العام للرجال في يوم 31 أغسطس 2023، ويستمر حتى يوم 8 نوفمبر 2023.
التسجيل في الاختبار التربوي العام للنساء لمن هم على رأس العمل في يوم 4 سبتمبر 2023، ويستمر حتي يوم 8 نوفمبر المقبل 2023.
أما التسجيل في الاختبار التربوي العام للنساء للجميع علي رأس العمل وغيرهم في يوم 6 سبتمبر 2023، ويستمر حتى يوم 8 نوفمبر 2023.

تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا عبر أبشر

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أنه يمكن تعديل المؤهل الدراسي متاح إلكترونياً عبر منصة أبشر؛ دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية.
الحصول على شهادة إتمام المرحلة الثانوية
وبينت أن وزارة التعليم قررت إتاحة للطلبة الخريجين القدامى من الثانوية الحصول على شهادة إتمام المرحلة الثانوية بتاريخ جديد، وذلك بعد إجراء اختبار الحصول على الشهادة بتاريخها الجديد.

شروط ومراحل إصدار الرخصة المهنية للمدربين

يأتي هذا في وقت تستعد فيه هيئة تقويم التعليم والتدريب، لوضع ضوابط للرخص المهنية للمدربين، وذلك وفق عدة شروط، أوضحتها كالتالي:
1- أن يكون المتقدم مؤهلاً في تخصص مجال التدريب الذي يرغب بممارسته، وذلك بحصوله على درجة شهادة (الدرجة الجامعية، الدبلوم، الشهادة الثانوية وما يعادلها، شهادة مهنية/ حرفية معتمدة من جهة ذات اختصاص ومعترف بها).
2- اجتياز المتقدم لاختبار الرخصة المهنية، بتحقيق الدرجة المطلوبة للاجتياز المحددة من صاحب الصلاحية مع استيفاء الاشتراطات التخصصية إن وجدت.
3- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيًا بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

مراحل لإصدار الرخصة المهنية

المرحلة الأولى: دخول المتقدم للنظام الإلكتروني للرخص المهنية للمدربين والتسجيل في الاختبار، وتقديم الوثائق والمستندات اللازمة، لتتحقق الهيئة من صحة جميع بياناته الشخصية والمهنية.
 المرحلة الثانية: إجراء اختبار الرخصة المهنية للمدربين.
المرحلة الثالثة: يتم فيها رفع المتقدم طلبًا بإصدار رخصته بعد استيفاء شروط الحصول عليها.

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