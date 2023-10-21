الرخصة المهنية للتخصصات.. كل ما تريد معرفته عن الموعد وطريقة التسجيل وتعديل المؤهل

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يبحث الكثير عن مواعيد وشروط اختبار الرخصة المهنية للتخصصات، بعد أن أعلنت وزارة التعليم أنه من المقرر أن يتم العمل على التسجيل من خلال اتباع بعض الخطوات الالكترونية الهامة، التي تعمل علي التسهيل على المواطنين، والتي تأتي علي النحو التالي: اضافة اعلان





خطوات التسجيل



مواعيد تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات



تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا عبر أبشر



شروط ومراحل إصدار الرخصة المهنية للمدربين



مراحل لإصدار الرخصة المهنية

