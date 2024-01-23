الرؤية والأهداف.. إطلاق مبادرة التطوع الاحترافي في النشاط العقاري بمنتدى مستقبل العقار

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أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في وكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، مبادرة التطوع الاحترافي في النشاط العقاري بمنتدى مستقبل العقار. اضافة اعلان





إطلاق مبادرة التطوع الاحترافي في النشاط العقاري



أهم أهداف مبادرة التطوع الاحترافي



استدامة العمل التطوعي في النشاط العقاري



توفير فرص التطوير والتعليم بالقطاع العقاري



قطاع التطوع الاحترافي الرؤية والميزات



وأوضحت أن ذلك تم بالتعاون مع جمعية الاتحاد العقاري، وبشراكة إستراتيجية مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مبادرة "التطوع الاحترافي" في النشاط العقاري.واضافت أن التدشين تم خلال أعمال وفعاليات منتدى مستقبل العقار 2024 , بمشاركة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من المسؤولين والقيادات من وزراء ورؤساء تنفيذيين وخبراء ومتخصصين؛ لدعم تطوير الشباب وتعزيز مفهوم العمل التطوعي في القطاع غير الربحي، بهدف:1 - تعزيز ثقافة العمل التطوعي في النشاط العقاري.2 - نشر الوعي في أوساط المجتمع العقاري بأهداف ورسالة التطوع الاحترافي.3 - تمكين الشخصيات الريادية والقيادية في المجتمع العقاري لنقل المعرفة إلى المستفيدين، لتنمية قدراتهم في مختلف المجالات اقتصاديًا، واجتماعيًا، وفي مجالات قطاع الأعمال التي تتقاطع مع العقار والإسكان.وأكدت أن المبادرة ستعمل على استدامة العمل التطوعي في النشاط العقاري، إضافة إلى استمرارية جهود الوزارة والجمعية في رفع مستوى المبادرات والأعمال التطوعية، لتصبح نوعية وذات أثر مجتمعي ملموس، والسعي لتصميم مبادرات نوعية نحو صناعة كوادر تطوعية محترفة في القطاع غير الربحي.ولفتت إلى أن "التطوع الاحترافي" سيسهم في تهيئة بيئة تطوع متميزة لتعظيم أثر المتطوع على مجتمعه، وتمكين برامج توفير فرص التطوير والتعليم بالقطاع العقاري من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع عدد من المختصين في القطاع غير الربحي، وإطلاق فرص عمل تطوعية احترافية بمجال العقار والإسكان.وأشارت إلى أن قطاع التطوع الاحترافي يُعد أحد أبرز مستويات العمل التطوعي المعتمدة في المملكة، وله أثر كبير في القضايا المجتمعية والاقتصادية المختلفة، حيث يركز على تمكين منظمات القطاع غير الربحي والأفراد؛ لنقل ومشاركة أفضل الممارسات التطوعية بطريقة احترافية، حيث يُصنف العمل التطوعي على 3 مستويات رئيسة، وهي:- التطوع العام.- التطوع المهاري.- التطوع الاحترافي.يذكر أن القطاع غير الربحي في المملكة يواكب رؤية 2030 التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 5% ورفع عدد المتطوعين إلى نحو مليون متطوع ومتطوعة، وذلك بحلول عام 2030، ويسهم هذا القطاع بشكل كبير في تطوير عدة مجالات تخدم المجتمع وترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، لتحقيق التنمية المستدامة.