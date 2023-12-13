الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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الدوافع والأسباب.. "المسند" يطالب بزرع محطات قياس المطر في المدن والمحافظات

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مقاس المطر
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طالب أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، الأمانات والبلديات زرع محطات قياس المطر في المدن والمحافظات.اضافة اعلان

زرع محطات قياس الأمطار بشكل علمي ومعياري

وأهاب المسند بالأمانات بضرورة زرع محطات قياس الأمطار بشكل علمي ومعياري، كما في مدينتي الرياض وبريدة، ووضعها أونلاين على الإنترنت، حيث إن له طلباً وعشقاً من قبل المواطنين الذين يتطلعون لمعرفة كمية الأمطار الهاطلة، علماً أن سعر محطات قياس المطر أقل من عمود مصباح الشارع.


أسهل وأرخص وأسرع طريقة لصناعة مقياس المطر

وبين على حسابه في منصة "إكس"، أسهل وأرخص وأسرع طريقة لصناعة مقياس المطر، وذلك على النحو التالي:
1 - أحضر من المطبخ إناءً معدنياً أو بلاستيكياً، شريطة أن تكون مساحة فوهته تساوي مساحة قعره سواء كان دائرياً أو مربعاً أو أي شكل من الأشكال الهندسية
2 - ضع الإناء هذا (مقياس المطر) على أرض مستوية، وبعيداً عن الجدران والأشجار، والحواجز.
3 - عند نزول المطر وتجمع الماء داخل الإناء أحضر مسطرة عادية، وضعها داخل الماء المتجمع، وقس كمية المطر الهاطل بالمليمتر.

معرفة كمية التهطال اليومي

4 - عند نزول الأمطار ومعرفة كمية التهطال اليومي، سجل الكمية اليومية عند الساعة 12 ص (منتصف الليل) وهي تمثل يوماً كاملاً 24 ساعة، أو كن كما وزارة البيئة حيث يبدأ التسجيل وينتهي عند الساعة 09:00 ص.


5 - بعد أخذ القياسات أفرغ الإناء من الماء، حتى تُصفر المقياس وتبدأ يومًا جديدًا.
6 - احفظ السجلات اليومية، حتى يتبين لك كمية التهطال   الشهري، ومن ثَم كمية التهطال الفصلي، وكمية التهطال السنوي.
وأشار إلى أنه إذا قلنا إن كمية التهطال 10ملم ـ على سبيل المثال ـ فهذا يعني أن كمية الأمطار الهاطلة 10 لتر على المتر المربع.
وأكد أن تصنيف المطر، يقاس بأن أقل من  2.5 ملم في الساعة مطر خفيف، وما بين 2.5 إلى 7.6ملم في الساعة مطر متوسط، وما بين 7.6 إلى 50 ملم في الساعة مطر غزير، وأكثر من 50 ملم في الساعة مطر عنيف، ويوجد تصنيفات أخرى متنوعة.


كمية الأمطار الهاطلة في مدينة ما ليست متجانسة

ونوه إلى أن كمية الأمطار الهاطلة في مدينة ما ليست متجانسة، وتختلف من حي لآخر، ومن جانب المدينة إلى الجانب الآخر، وكلما كانت المدينة واسعة كان التباين أكثر وأكبر، وكلما كانت الأمطار ربيعية أو خريفية كان التباين أكبر من الأمطار الشتوية.


أفضل توزيع جغرافي مثالي ومعياري لمحطات قياس المطر

وتابع: "أفضل توزيع جغرافي مثالي ومعياري لمحطات قياس المطر على مستوى مساحة المدن المتساوية في التضاريس 10كم بين المحطة والأخرى، أما خارج المدن 20كم بين المحطة والأخرى".

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