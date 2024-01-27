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الحرب الأهلية تدق أبواب أمريكا.. ماذا يحدث في "تكساس" بعد تمردها على "بايدن"؟

تكساس
أرشيفية- تكساس
أ أ
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تشهد ولاية تكساس الأمريكية تطورات خطيرة، بعد تمرد حاكمها على قرارات الرئيس الأمريكي "بايدن"، بسبب أزمة إزالة الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع المكسيك.اضافة اعلان

تمرد وتخوفات من حرب أهلية

ويخيم شبح الحرب الأهلية على الأزمة، وذلك بين ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية الأمريكية، وسط تفاقم الأوضاع على خلفية الأسلاك الشائكة بين ولاية تكساس والمكسيك والتي تمنع المهاجرين غير الشرعين من الوصول إلى الولاية الأمريكية.
 وكانت المحكمة العليا الأمريكية صوتت بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لصالح سلطة الحكومة الفيدرالية في إزالة الأسلاك الشائكة، والتي تم تركيبها بأمر من حاكم تكساس.

25 ولاية تنضم إلى ولاية تكساس

وانضمت حوالي 25 ولاية تقريبًا إلى تمرد ولاية تكساس، وعلى بيان يدعم حاكم ولاية تكساس "جريج أبوت"، في معركته ضد الحكومة الفيدرالية بشأن السيطرة على الحدود.
وكانت وزارة الأمن القومي الأمريكية، طالبت ولاية تكساس بمنحها "الوصول الكامل" إلى الحدود أمس الجمعة 26 يناير.
وقالت تكساس إن منطقة شيلبي بارك في إيجل باس مفتوحة للجمهور، ولكن تم منع فرق الجمارك وحماية الحدود الأمريكية من الوصول إليها.

حاكم تكساس

وكتب حاكم ولاية تكساس، تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا)، مساء الجمعة قال فيها: "ستواصل تكساس ممارسة حقها الدستوري في حماية حدودنا الجنوبية والدفاع عنها.. وفي غياب الرئيس بايدن، سنبقى على أهبة الاستعداد للحفاظ على سلامة سكان تكساس والأمريكيين".

خلاف في المحاكم الأمريكية

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن رئيس الجمارك وحماية الحدود الأمريكية- في وقت سابق- قوله :إن حكم المحكمة العليا "يسمح لنا بالوصول إلى الحدود حتى نتمكن من البدء في الوصول كما فعلنا من قبل"، مشيراً إلى أن "بقية القضية لا تزال قيد التقاضي النشط".
كما نقلت الشبكة عن مصدر في إنفاذ القانون، أن عملاء الجمارك وحماية الحدود الفيدراليين مستعدون الآن لاختراق السياج "بسرعة" ردًا على أي أمور تشغيلية منقذة للحياة أو مسائل تشغيلية حرجة. وأضاف المصدر أنهم سيخرقون السياج على الفور لتقديم المساعدة لأي فرد في محنة أو إذا اعتبروه "ضروريًا من الناحية التشغيلية".

دعوى قضائية

وكانت ولاية تكساس قد رفعت دعوى قضائية العام الماضي لوقف قطع الأسلاك، قائلة إنها تدمر بشكل غير قانوني ممتلكات الدولة وتقوض الأمن من أجل مساعدة المهاجرين على عبور الحدود.
وأمرت محكمة استئناف اتحادية في ديسمبر عملاء حرس الحدود بوقف هذه الممارسة أثناء سير إجراءات المحكمة، وقدمت وزارة العدل هذا الشهر طلبًا طارئًا، تطلب فيه من المحكمة العليا إلغاء هذا القرار.

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