الجمعة البيضاء.. تفاصيل أغرب حكاية اقتصادية عمرها 154 عامًا

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يرجع تاريخ الجمعة السوداء ـ مع التحفظ على التسميةـ إلى عام 1869 وأزمة الكساد التجاري في الولايات المتحدة التي تأثر بها اقتصادها الوطني، لذا تدخلت الحكومة لإيقاف الخسائر ما أدى إلى انخفاض كبير بالأسعار. اضافة اعلان

واضطر العديد من التجار لعرض منتجاتهم وسلعهم بأسعار مخفضة جداً لحمايتها من الكساد والابتعاد عن الخسارة قدر الإمكان.





قد تصل التخفيضات إلى 90%





تغيير الاسم إلى الجمعة البيضاء





يوم الجمعة عقب العيد في أمريكا وأوروبا



حجم التسوق الإلكتروني 43.2 مليار دولار



كيفية الاستفادة من مواسم التسوق





6 مليار دولار مبيعات الجمعة البيضاء العربية



الحصول على المنتجات بأسعار مغرية



خلق حركة اقتصادية كبيرة



ومنذ ذلك اليوم أصبحت التخفيضات الكبيرة تقليدًا في أمريكا للمتاجر الكبرى والمحال والوكالات، وقد تصل إلى 90% من قيمتها، وبعد انقضاء الجمعة السوداء تعود إلى سعرها الطبيعي.وأما تسمية اليوم فيرجع إلى كتابة الأرباح بالحبر الأسود، بينما الخسائر تكتب باللون الأحمر في دفاتر المخصصة للحسابات.ويتحفظ المسلمون على تسمية الجمعة بالسوداء، لما يمثل يوم الجمعة من فضائل وشعائر، ولذلك أطلق عليها الجمعة البيضاء.بالرغم من أن الحدث منتشر في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم، إلا أن مواقع التسوق الإلكتروني العربية بدأت سنة 2014 بإطلاق يوم الجمعة البيضاء بالمتاجر الإلكترونية.وتم إطلاقه خصوصاً موقع أمازون وأطلق عليه اسم "الجمعة البيضاء"، وتم اختيار اللون الأبيض بدلا من اللون الأسود."الجمعة البيضاء" أهم الأيام تجاريًا في أمريكا وأوروبا، ويوافق يوم الجمعة الذي يأتي عقب "عيد الشكر" الأمريكي والذي يصادف آخر يوم خميس من نوفمبر، في كل عام.يترقب العديد من المستهلكين العروض التي تنشط خلال الجمعة البيضاء، لاقتناص الفرص الشرائية، مع الخصومات التي تنشط خصوصاً في المتاجر الإلكترونية.والذي قال المختصين، إن حجم السوق الإلكتروني أكثر من 43.2 مليار دولار أمريكي، وفقا لصحيفة "اليوم".وقال الأكاديمي المتخصص بالتسويق وسلوك المستهلك د. أحمد بن سهيل عجينة، يعد يوم الجمعة البيضاء فرصة تسويقية كبيرة للشركات والعلامات التجارية لزيادة مبيعاتها.وتقديم عروض تجارية وتخفيضات عالية بسبب زيادة إقبال العملاء على الشراء وقرب نهاية السنة المالية.بين "عجينة"، أنه دائماً ما تعد المواسم بشكل عام فرصة سانحة للتجار لتسويق بضائعهم وعرضها بشكل جاذب للمستهلكين، قائلًا: "التاجر الذكي يجيد الاستفادة من المواسم من خلال فهم سلوك المستهلك.وذلك لتعزيز علامته التجارية وزيادة مبيعاته وزيادة ولاء العملاء لمتجره وتحقيق تفاعل أكبر مع العملاء وبالتالي تحقيق أرباح أكبر".وأضاف: "تعد الجمعة البيضاء فرصة كبيرة للتجار حيث أن مبيعات الجمعة البيضاء في العالم العربي للعام الماضي قاربت 6 مليارات دولار، وهذا الرقم يعد أكبر من مبيعات عام 2021 بمقدار 30% تقريباً.وفي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تمت هناك أكثر من 180 مليون عملية شراء عبر الإنترنت وفي المتاجر في يوم الجمعة وإجازة نهاية الأسبوع التي تليه بمتوسط 300 دولار لعملية الشراء الواحدة".وقال عجينة: "المستهلكون لديهم فرصة سانحة في استغلال الموسم لاقتناص العروض المناسبة والحصول على المنتجات والخدمات التي يرغبون بها بأسعار مغرية وبخدمات إضافية.لكن على المستهلكين دور مهم في اختيار المتاجر الموثوقة وعدم الاندفاع وراء الأسعار المغرية دون التأكد من مصدر المعلومات أو وجود حاجة حقيقية لشراء المنتجات".مبيناً أن المواسم تخلق حركة اقتصادية كبيرة من خلال وجود عمليات بيع كبيرة على قطاعات متنوعة في الاقتصاد الواحد، خصوصاً في دورة الاقتصاد المغلق والاقتصاد الإنتاجي.وأوضح: "غالباً ما تساهم التخفيضات في زيادة إنفاق العملاء على شراء منتجات تكميلية والاستهلاكية بشكل كبير، ما قد يساهم في تحديات على المستهلكين في الفترات القادمة.