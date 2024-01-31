"الجبل الأسود" كلمة السر.. مدرسة تعانق الضباب في مرتفعات جازان

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في موقع فريد على أحد الجبال المميزة وبقلب المملكة، توجد مدرسةٌ يعانقها الضباب من كل جانب.





مدرسة تعانق الضباب فوق قمة جبل أسود بجازان اضافة اعلان



مدارس وإنارة القرى والهجر في منطقة جازان



جبل جازان الأسود من أجمل مصايف المنطقة



ماذا تعرف عن الجبل الأسود في جازان؟



كيف تعيش قبائل آل عمر فوق الجبل الأسود؟



الجبل الأسود والضباب والمدرجات الزراعية



ضباب كثيف وأمطار غزيرة طوال أيام السنة



لماذا سمي الجبل الأسود بهذا الاسم؟



وحسب طقس العرب" فإن هذه المدرسة المميزة تطل على القمم الخضراء، وتمتلك أجمل إطلالة في منطقة جازان خاصة قمة الجبل الأسود.وضمن مشروع كبير يهدف إلى إنارة القرى والهجر في منطقة جازان، تم إنشاء مدارس متنوعة في جميع مستويات التعليم في الجبل، ومن المتوقع أن تكون هذه الخدمة متاحة في الوقت القريب.ويعتبر الجبل الأسود في محافظة الريث، أحد أبرز المعالم السياحية في جازان وهو من بين أجمل المصايف في المنطقة، حيث يتميز بطبيعة خلّابة تجذب الزوار والمتنزهين للاستمتاع بجمال الطبيعة البكر.ويبلغ ارتفاع الجبل حوالي 3 آلاف قدم، ويمتد على مسافة تقرب من 1800 متر، ويبعد عن مدينة جيزان مسافة تزيد عن 124 كيلومترًا، ويظهر الجبل بشكل قوسي يبدأ من الشمال، وينحني نحو الشرق على أعلى قمة فيه، ويحده من الشمال والشمال الغربي جبل القهر ووادي لجب، ومن الجنوب جبال منجد التابعة لمحافظة هروب.ويعيش في هذا الجبل قبائل آل عمر، حيث يبلغ تعداد سكانها ثلاثة آلاف نسمة، مقسمين إلى تسعة فروع، ويتميز سكان هذا الجبل بعاداتهم وتقاليدهم الفريدة في جميع جوانب حياتهم، سواء كان ذلك في مجال الزواج، أو اللباس، أو طريقة الاحتفال بالمناسبات.يتميز الجبل الأسود بالطقس البارد على مدار السنة والغابات الكثيفة وأشجار العرعر، كما تشهد المنطقة مدرجات زراعية خضراء تعكس تميز سكان الجبل الذين حولوا الجبال الشاهقة إلى مدرجات زراعية تتسم بأنها غنية بكل أنواع الحبوب والخضراوات والفواكه.وتعكس الأمطار الغزيرة التي تتساقط طوال أيام السنة، إضافة إلى الضباب الكثيف، الذي يميز الطابع الخاص لهذه المنطقة، ويجعلها وجهة مثالية للراغبين في الاستمتاع بتجربة فريدة وممتعة في قلب الطبيعة.وسبب تسمية الجبل الأسود بهذا الاسم نتيجة لكثافة غطائه النباتي الذي يمنحه لونًا أسودًا عندما ينظر إليه من بعيد حيث يُغلّف الجبل بشكل جميل بأشجار العرعر والمجري والزيتون البري، مكوّنًا لوحة طبيعية مدهشة، وتلك الأشجار الكثيفة تعمل على حجب ضوء الشمس، مما يخلق تأثيرًا ساحرًا وظلالاً تضفي على الجبل جوًا غامضًا وجماليات فريدة.