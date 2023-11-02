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"التجارة" تستدعي 2280 مكيف سبليت "fuji Electric" لهذا السبب

مكيفات
مكيفيات "fuji Electric"
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قررت وزارة التجارة استدعاء 2280 مكيف سبليت "fuji Electric" إنتاج 2021 لعدم مطابقتة للمواصفة القياسية السعودية كفاءة الطاقة.اضافة اعلان


استدعاء مكيفات "fuji Electric" سعة التبريد 19600

جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس" حيث أعلنت عن استدعاء مكيفات "fuji Electric" سعة التبريد 19600 وحدة وموديل RSA18FUTA-S.
وأكدت الوزارة على أن المكيفات غير مطالبقة للمواصفة السعودية لكفاءة الطاقة، وانها سوف تتواصل مع الشركة لترتيب موعد يارة فني لسحب المكيف والمشمول واستيراد مبلغ الشراء نقداً.


استدعاء درجات هارلي ديفيدسون

وأعلنت وزارة التجارة أيضا استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون "SOFTAIL" من إنتاج "2018ـ 2023"، لاحتمالية احتكاك مثبت امتصاص الصدمات بالإطار الخلفي.


يؤدي إلى تلف الإطار وفقد السيطرة

وقالت الوزارة أن هذا العيب قد يؤدي إلى تلف الإطار مما قد يتسبب في فقد السيطرة على الدراجة ويزيد من خطر وقوع حادث.
وقامت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل الدراجة النارية من خلال RECALLS>SA ، والتواصل مع الشركة المنتجة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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