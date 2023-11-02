"التجارة" تستدعي 2280 مكيف سبليت "fuji Electric" لهذا السبب

أ أ
قررت وزارة التجارة استدعاء 2280 مكيف سبليت "fuji
Electric" إنتاج 2021
لعدم مطابقتة للمواصفة القياسية السعودية كفاءة الطاقة.
جاء ذلك على صفحة الوزارة الرسمية في "إكس" حيث أعلنت عن استدعاء
مكيفات "fuji
Electric" سعة التبريد 19600 وحدة وموديل RSA18FUTA-S.
استدعاء مكيفات "fuji
Electric" سعة التبريد 19600
وأكدت الوزارة على أن المكيفات غير مطالبقة للمواصفة السعودية لكفاءة الطاقة، وانها سوف تتواصل مع الشركة لترتيب موعد يارة فني لسحب المكيف والمشمول واستيراد مبلغ الشراء نقداً.
وأعلنت وزارة التجارة أيضا استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون "SOFTAIL" من إنتاج
"2018ـ 2023"، لاحتمالية احتكاك مثبت امتصاص الصدمات بالإطار الخلفي.
استدعاء درجات هارلي ديفيدسون
وقالت الوزارة أن هذا العيب قد يؤدي إلى تلف الإطار مما قد يتسبب في فقد
السيطرة على الدراجة ويزيد من خطر وقوع حادث.
يؤدي إلى تلف الإطار وفقد السيطرة
وقامت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل الدراجة النارية من خلال RECALLS>SA ، والتواصل مع الشركة المنتجة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.