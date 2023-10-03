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صحيفة تواصل الالكترونية

الاحتيال في زمن الذكاء الاصطناعي .. طرق ماكرة للخداع واستنزاف الأموال ونصائح للوقاية

الذكاء الاصطناعي والصغار
الذكاء الاصطناعي
أ أ
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يحذر خبراء التقنية من خطورة استغلال الذكاء الاصطناعي في جرائم الاحتيال بغض الحصول على بيانات المستخدمين واستنزاف أموالهم.

ويؤكد الخبراء أن الكثير من المستخدمين بات يقع ضحية الاحتيال الرقمي مع التطور السريع الذي يشهده قطاع البنوك مما يحتم على المستخدم التسلح بأدوات رقمية تحصنه ضد الاحتيال.اضافة اعلان

الاحتيال في عصر الذكاء الاصطناعي


ويوضح الخبراء، أن الاحتيال في عصر الذكاء الاصطناعي وصل لدرجة يتم فيها نسخ واستخدام الأصوات للاحتيال على المستخدمين بضرورة تحويل مبالغ مالية لذويهم.

وينصح الخبراء بـ 3 خطوات لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال الرقمي:

3 طرق مهمة لتفادي جرائم الاحتيال


1- المحتالون يستهدفون الجانب العاطفي حيث يستخدمون مصطلحات مثل: يجب تحديث بياناتك الآن – لم تحدث بياناتك الآن ستخسر حسابك"..
ويؤكد الخبراء أنه لا يوجد داعي تحت أي ظرف من الظروف للافصاح عن بياناتك على الهاتف، لذلك لا تستجب لهذا الضغط النفسي الذي يمارس عليك.
2- عليك إنهاء المكالمة مع الشخص وقم بالاتصال بالبنك الخاص بك وتأكد من ضرورة تحديثك لبياناتك من خلال القناة الصحيحة.
3- استخدم التطبيق الإلكتروني للبنك الخاص بك وتواصل مع بنكك للتحقق وتقديم شكوى تفيد بتعرضك لمحاولة احتيال.

الاستخدام الآمثل للبطاقة الائتمانية


• يؤكد الخبراء على أهمية الاستخدام الامثل للبطاقة الائتمانية والتي من بينها توحيد الرقم السري للبطاقات لسهولة تذكرها.

• كما أن تغيير الأرقام السرية لكل بطاقة بأرقام مميزة يمكن تذكرها مثل تاريخ الميلاد أو المناسبات الهامة في حياة الشخص التي سيكون من السهل ربطها بهذه الأرقام.

• كذلك فإن تغيير البطاقة بشكل دوري حتى لا يفاجئ المستخدم بوجودها على مواقع تقوم بعمليات سحب صغيرة لا يمكن ملاحظتها أو تعقبها.

• عليك أيضا تفادي إعطاء البطاقة للأطفال عند الشراء أونلاين واستبدالها بالبطاقة مسبقة الدفع حيث يمكن التحكم في المبلغ الذي سيتصرف فيه الطفل دون تخطي حد البطاقة المستخدمة.

• عليك أيضا تجنب السحب المالي على حد البطاقة الائتماني لأن الفائدة على المبلغ قد تتجاوز في بعض الأوقات مبلغ القرض في حال تراكمت.

• عليك أيضا استخدام البطاقة في عمليات الشراء الكبيرة مثل الأجهزة الكهربائية أو الأقساط المدرسية لأنها ستتحول لنقاط يمكن استبدالها بتذاكر طيران أو دقائق هاتفية؟
• وفي حالة ضياع البطاقة أو في حال الشك في أي معاملات عليها إبلاغ البنك فورا لتتبع العملية أو إيقاف البطاقة.

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