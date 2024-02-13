الإذاعة السعودية.. 75 عامًا من التميز والتفرد في نقل الأجواء الإيمانية من المشاعر المقدسة

أ أ

يوافق اليوم الثلاثاء، 13 فبراير، اليوم العالمي للإذاعة الذي يتم الاحتفاء به هذا العام تحت شعار: "الإذاعة: قرن من الإعلام والترفيه والتثقيف".

ولم تتأخر المملكة عن مواكبة ظهور الإذاعة كوسيلة اتصال مؤثرة على مستوى العالم، كان لها كبير دور في تنمية الوعي لدى الشعوب، فضلاً عن دورها الترفيهي.





تأسيس الإذاعة السعودية



نقل الأجواء الإيمانية من المشاعر المقدسة



الإذاعات الرسمية بالمملكة



إذاعة الرياض:



إذاعة جدة:



إذاعة القران الكريم:



إذاعة راديو السعودية:



الإذاعة الدولية السعودية:



إذاعة نداء الإسلام:



وجاء ميلاد الإذاعة السعودية في عهد مؤسس المملكة وموحدها جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله –.وأصدر الملك عبدالعزيز، يوم الثلاثاء 23 رمضان 1368هـ الموافق 19 يوليو1949م، مرسومًا ملكيًا وضع فيه الإطار العام للإذاعة، وأكد ضرورة التزام الصدق والأمانة، والواقعية، والالتزام بالموضوعية، وعدم التعرض لأحد بالشتم أو التعريض بأحد أو المدح الذي لا محل له.كما شدد على ضرورة الاهتمام بالأمور الدينية وإذاعة القرآن الكريم والمواعظ الدينية .وتأسست أول محطة إذاعية سعودية في مدينة جدة، وبدأ إرسالها في التاسع من شهر ذي الحجة 1368هـ الموافق أول أكتوبر 1949هـ وهو يوم الوقوف بعرفة – بكلمة ألقاها الأمير فيصل بن عبدالعزيز ( الملك فيصل في ما بعد) تضمنت تهنئة الحجيج بمناسك الحج والترحيب بقدومهم في الأراضي المقدسة.وقبل ذلك كان قد تم الاتفاق مع شركة (..E..) على إنشاء محطة جدة وإقامة استوديوهات إضافية في مكة المكرمة، وقد تم توقيع العقد بين حكومة المملكة والشركة المشار إليها في مقر سفارة المملكة بالقاهرة يوم الاربعاء 13رجب 1368هـ الموافق 11مايو 1949.؟واقتصر البث الإذاعي في المملكة على إذاعة جدة حتى بدأ البث الإذاعي من إذاعة الرياض يوم الأحد غرة رمضان عام 1384هـ الموافق 3 يناير 1965م.وقد خطت الإذاعة السعودية خطوة جديدة عندما بدأ بث البرنامج العام مستقلاً من إذاعة الرياض والبرنامج الثاني من إذاعة جدة يوم الخميس غرة شوال 1399هـ الموافق 23 اغسطس1965م .وفضلاً عن قيامها بالدور التقليدي للإذاعات في دول العالم الأخرى، انفردت الإذاعة في المملكة بنقل الأجواء الإيمانية من المشاعر المقدسة في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة في مواسم الحج والعمرة ونقل الأجواء الإيمانية كذلك من المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.وأشادت "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" بالاهتمام الكبير الذي حظيت به الإذاعة في المملكة العربية السعودية منذ نشأتها، وإسهامها في الارتقاء بثقافة الشعب السعودي ووعيه ومعرفته، ومواكبة أفراده للأحداث العالمية والمحلية، ورؤيتهم التامة بمسارات الريادة التي تشهدها المملكة عهدًا بعد عهد، وجيلاً بعد جيل.ولفتت إلى أن الإذاعة السعودية ترتبط في تاريخها ومنذ تأسيسها بهوية المملكة وثقافتها الدينية، حيث أنشئت أول محطة إذاعية سعودية في مدينة جدة وبدأ بث إرسالها في 9 ذي الحجة عام (1368)هـ، والذي وافق يوم عرفة، وكان لها تميزها في نقل الأجواء الروحية والإيمانية من المشاعر المقدسة.بدأت بث الإذاعة عام 1384هـ وتبث على مدى 24 ساعة على كافة الموجات والأقمار الصناعية لجميع أنحاء العالم وهي إذاعة عامة رسالتها الاخبار والتثقيف والترفيه وشعارها (صوتك مسموع).بدأت بثها عام 1368هـ وهي إذاعة منوعة تهتم بالشباب والأخبار والترفيه وتبث على مدى 24 ساعة على كافة الموجات وشعارها (على هواك)بدأت بثها عام 1393هـ وتهدف الى بث تلاوات القران الكريم وتفسيره وأحكامه وتعليم قراءته ونقل المسابقات المحلية والدولية الخاصة بحفظ وتلاوة القران الكريم ويصل بثها كافة لجميع انحاء العالم على كافة الموجات والأقمار الصناعية وتبث على مدى 24 ساعة للقراء من غالبية الدول العربية والإسلامية.إذاعة عامة باللغة الإنجليزية وتهتم بالأخبار والتثقيف والترفيه وتستهدف الجاليات المقيمة في المملكة والناطقة باللغة الإنجليزية.انطلقت في بثها عام 1369هـ، وهي مجموعة إذاعات موجه لدول العالم وتبث على الموجات القصيرة والمتوسطة بعدة لغات وهي (الفرنسي – الاوردو – الإندونيسية – الفارسية – التركية – التركستانية – البنجالية – السواحلية).بداء بثها عام 1381هـ وتهدف إلى التعريف بالإسلام والتوعية الدينية والدعوية بخطاب إسلامي معتدل مستند على القرآن الكريم والسنة النبوية، وتستهدف الوصول إلى المسلمين في جميع أنحاء العالم.وشكلت هذه الإذاعات نوافذ معرفية ومنابر دعوة إلى الله، واستمدت برامجها من الأخلاق المحافظة في الدولة السعودية.ولم تغلق الدولة الأبواب في وجه الراغبين في تقديم خدمة الصوت الإذاعي فأتاحت إنشاء العشرات من الإذاعات المتخصصة في المجالات الرياضية والاقتصادية والشبابية.وأتاحت هذه الإذاعات الفرصة لأبناء الوطن في تقديم مواهبهم وإبداعاتهم، ووضعت الدولة الأنظمة واللوائح لعمل هذه الإذاعات.