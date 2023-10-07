الإجازة المرضية.. شروط مهمة قبل طلبها وخطوات لابد منها

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خصصت اللوائح والقوانين أياما يحق فيها لللموظف الحصول على إجازة مرضية ولا يحق لصاحب العمل فيها فصله.





الإجازة مدفوعة الأجر: اضافة اعلان



خطوات لاستخراج إجازة مرضية



شروط مهمة



وتعد الإجازة المرضية أحد الإجازات المدفوعة التي يحصل فيها الموظف على أجره كاملا بدون نقصان، كما نصت القوانين على ذلك.وبحسب نص القانون: "للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية".كما أضاف : للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.وهناك العديد من الخطوات التي يمكن اتباعها لاستخراج إجازة مرضية عبر موقع وزارة الصحة وهي كالتالي:1- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الصحة .2- قم بفتح الخدمات الإلكترونية.3- قم بالضغط علي أيقونة خدمة إصدار الإجازات المرضية.4- قم بالضغط علي زر بدء الخدمة.5- سوف تظهر لك قائمة بالخدمات قم باختيار الإجازات المرضية.6- قم بتسجيل رقم الخدمة التي سوف يتم إرساله إلى رقم هاتفك.7- قم بتسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.8- اضغط علي زر استعلام.9- قم بالضغط علي أيقونة طباعة التقرير حتي تستطيع تقديمه إلى الجهة المختصة.وهناك بعض الشروط التي حددتها وزارة الصحة لكي تستطيع أن تحصل علي إجازة مرضية إذا كانت لديك أي أمراض تعجزك عن القيام بالعمل، وأهم تلك الشروط ما يلي:1-إذا كنت مصابًا بمرض معين أو تعرضت لحادث أدى إلى منعك من العمل لفترة معينة.2-إذا كنت تحتاج إلى فترة من الراحة الجسدية حتي لا تحدث لك مضاعفات أخرى.3-أن تكون قد قدمت طلبًا للحصول علي الإجازة إلي جهة العمل الرسمية.4-يجب أن تحصل علي تقرير طبي معتمد من جهة طبية ويكون محدد فيه مدة الإجازة التي تكون بحاجة إليها، ويرفق التقرير مع طلب تقديم الحصول علي الإجازة.5-من الضروري أن يكون مؤمن عليك من قبل التأمينات الصحية المعتمدة بالمملكة.6-يجب أن يكون متاح لديك عدد الأيام التي تريد الحصول عليها كإجازة، وذلك حسب اللوائح والقوانين التي يتم العمل بها في المملكة.7-يجب أن تعود للعمل مباشرةً بعد انتهاء مدة الإجازة المرضية.8-يجب أن تحضر معك عند العودة للعمل تقرير يفيد بتحسن حالتك الصحية وقدرتك علي العودة للعمل من جديد.