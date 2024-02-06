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"الأيام الستة" بين وهم الماضي وحقيقة الواقع

الارصاد
الزراعة والأيام الستة
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، عبدالله ‌المسند، أن اليوم هو دخول ما يُعرف بـ"الأيام الستة".

"الأيام الستة" بين وهم الماضي وحقيقة الواقع اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الأيام الستة معروفة لدى المزارعين "الأوائل"، الذين زعموا في الماضي أن جوّها مناسب لزراعة معظم المحاصيل الزراعية.
وأكد أن الزعم بأن الأيام الستة مناسب لزراعة معظم المحاصيل الزراعية، لا يستقيم علميًا وعمليًا ومنطقيًا.


وأضاف أن الأوائل ووفقًا للملاحظة والتجربة المحدودة توصلوا إلى هذه النتيجة، حسب معارفهم وإمكاناتهم، وأنهم يشكرون على هذه المخرجات الأولية مع ندرة الإمكانيات والأبحاث العلمية.
وبين أنه لا يصح في ظل وجود تجارب علمية ومخبرية، وخبرات ميدانية تراكمية أن نعتمد على هكذا موروث له وقته وظرفه، وندع المخرجات العلمية التجريبية الحديثة بشأن تحديد وقت ومكان زراعة المحاصيل الزراعية بأنواعها وفق روزنامة معتمدة، نشرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ عقود.

الأيام الستة لا تتفق مع المعطيات العلمية

وأكد أن تحديد ستة أيام من السنة تبدأ في 6 فبراير من كل عام لتكون الأيام المثلى للزراعة مسألة لا تتفق مع المعطيات العلمية، ولا تتسق مع المخرجات الزراعية الحديثة.


وأشار إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر فهناك محاصيل مثل: "البصل، القرنبيط، الخس، الثوم، الفول، الجزر، اللفت والفجل"، وغيرها كثير، ولكن علميًا ليست "الأيام الستة" هي الأيام "المثلى" لزراعتها.

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