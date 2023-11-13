الأهداف والمميزات.."الشؤون البلدية" تطلق مشروع "بهجة" بمناطق المملكة

أ أ

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الاثنين، عن إطلاق مشروع بهجة لتحسين جودة الحياة من خلال أمانات المناطق. اضافة اعلان





تحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان



خلق بيئة حضرية متجددة ومستدامة



وأوضحت أن مشروع بهجة، يهدف لتحويل المساحات غير المستغلة إلى مناطق نشطة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المدن والمناطق السكنية، لتحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان.وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال إطلاق المشروع إلى خلق بيئة حضرية متجددة ومستدامة، تعزز الصحة والسعادة وتمنح السكان فرصةً للاستمتاع بأماكن خضراء ومساحات مفتوحة في مجتمعات مبتهجة، إذ سيتم تنفيذ المشروع عبر أمانات المناطق والجهات المختصة في جميع مدن ومحافظات المملكة.





أهم أهداف مشروع بهجة



وأضافت أن المشروع يشمل إنشاء وتجديد الحدائق والمتنزهات العامة، وتوفير مناطق للعب الأطفال، إضافة إلى مواقع حضرية شاملة ومهيئة للتجارب النشطة والمبهجة في طبيعة غامرة تعزز الترابط المجتمعي والرفاه الاجتماعي، وسط مجتمعات تحث عل المشاركة في الرياضيات المجتمعية؛ بما يمنح الأفراد استشعار البيئة والإحساس بروح الأشخاص من حولهم.





توحيد جهود الأمانات في تحسين جودة الحياة



وبينت أن تصميم "بهجة"، يأتي كمشروع وطني يهدف إلى توحيد جهود الأمانات في تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات المساحات المفتوحة ورضا ساكني المدن، من خلال استحداث طرق مبتكرة لضمان تنفيذ المشروع، بما في ذلك تطبيق أساليب جديدة للعمل وتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين.





تعزيز التواصل المجتمعي والنشاط البدني



وأشارت إلى أن هذه المبادرة جاءت في إطار الجهود المستمرة لتحسين البيئة الحضرية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والزوار الكرام، إذ يُعد الاستثمار في الحدائق والتدخلات الحضرية محورًا رئيسًا للرفاهية العامة وتعزيز التواصل المجتمعي والنشاط البدني، وإيجاد فرص لتجمعات أكثر حيوية ومجتمعات أكثر ازدهارًا، ويسهم في تعزيز الجذب السياحي والاستدامة البيئية.





توفير بيئة مريحة وجاذبة للمواطنين والزوار



يُذكر أن مشروع بهجة يأتي في إطار الرؤية الإستراتيجية للوزارة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة وتوفير بيئة مريحة وجاذبة للمواطنين والزوار، تعكس التزامها بتحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاهية في مدن ومحافظات المملكة، وتعكس اهتمامها بالبيئة والتنمية المستدامة.