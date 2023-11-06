الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الأهداف والمكتسبات.. إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بالرياض

الرياض
مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بالرياض
أ أ

أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم، عن إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض؛ لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال في العاصمة.اضافة اعلان

تحقيق مستهدفات رحلة التحول الوطنية

وأوضح أن المركز أنشئ لتحويل الرياض إلى مركز إقليمي رئيس للشركات العالمية وتعزيز أثرها الاقتصادي كواحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم، والإسهام في تحقيق مستهدفات رحلة التحول الوطنية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ستكون الجهة المختصة بالإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة في مدينة الرياض من خلال المركز، حيث سيوجد المركز بيئة تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد.

تقديم خدمات شاملة وفق أفضل المعايير

 ويتمتع مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض باستقلال مالي وإداري، إذ يعمل المركز على إطلاق المناطق الاقتصادية الجديدة في مدينة الرياض، وإصدار التراخيص للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتقديم خدمات شاملة وفق معايير وأسس أفضل الممارسات الدولية.

إيجاد بيئة استثمارية جاذبة

 وسيسهل المركز استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والعالمية مع الأعمال والشركات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، مما يسهم في تعزيز الفرص في مدينة الرياض وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتشكيل إطار تنظيمي تنافسي للأنشطة الاقتصادية المختلفة، ودعم جهود الرياض؛ لتصبح واحدة من أكبر اقتصادات المدن في العالم.

رفع تنافسية الرياض

 كما سيقوم المركز وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق فيما بينهما بشأن خطط إنشاء المناطق الاقتصادية بما يضمن المواءمة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجهتين، إضافة إلى ذلك سيسهم المركز في رفع تنافسية الرياض، حيث ستتنافس المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة التي سيطلقها المركز مع المناطق الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم الحوافز الجاذبة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية للمناطق الاقتصادية الخاصة.

فرص جديدة في الاستثمارات النوعية

 مما يذكر أن المركز سيسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة الرياض خصوصاً والمملكة عموماً كمركز إقليمي للشركات العالمية، مما سيعزز تنوع القاعدة الاقتصادية لمدينة الرياض ويجعلها وجهة استثمار عالمية، ويكون له دور في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بابتكار فرص جديدة في الاستثمارات النوعية.

ويتم ذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة والشركاء، من خلال صياغة سياسات وحوافز تسهم في تعزيز القيمة المضافة لمدينة الرياض وتنظيم الأعمال وجذب الشركات الإقليمية والعالمية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.

اقرأ أيضا

أمطار غزيرة على عسير
1:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة والرياض ومعظم المناطق لـ11 مساء

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
9:01 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. "يقظة رجال الأمن".. ضربات استباقية نوعية لتجار السموم في كافة مناطق المملكة

مساند
1:24 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

"مساند": إيقاف مؤقت للتأمين على عقود العمالة المنزلية

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام 2
1:02 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. غرامة 10 ملايين ريال.. المحظورات الـ 14 في مشروع "نظام الإعلام"

اقرأ أيضا

عاجل.. إنذار أحمر وتحذير من الأرصاد والدفاع المدني على 11منطقة لـ10 مساءً

تعرف على 9 علامات تدل على تعرض عملائك للإفلاس

منها الرياض ومكة.. خبراء يكشفون خريطة الأمطار ويُحذرون سكان هذه المناطق

قانونيون: هذا ما ينبغي معرفته عن ضوابط إيقاف الخدمات ومنصة التنفيذ

عاجل.. انطلاق اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية اليوم

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

ملتقى الصحة العالمي 10:44 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

ملتقى الصحة العالمي بالرياض ينتهي بـ138 اتفاقية باستثمار 13 مليار ريال

أمطار غزيرة على عسير 12:06 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

إنذار أحمر حتى المساء.. "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على الرياض وهذه المناطق

غعهغغ 3:08 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

الموعد والأهداف.. إطلاق النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل

أمطار غزيرة 1:02 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

إنذار أحمر .. "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ 9 مساءً

اقرأ أيضا

00
11:00 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

عاجل.. دمرتهم المخدرات.. رسائل مبكية لسجناء من خلف القضبان (تفاصيل)

أمطار غزيرة
3:15 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

إنذار أحمر لـ11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

العالم في أسبوع - صغيرة
8:07 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

العالم في أسبوع.. مواعيد امتحانات الطلاب وشروط جديدة للقبول بالكليات العسكرية

6557
7:10 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

أمطار غزيرة بـ 9 مناطق.. ومكة الأعلى كمية بـ74.4 ملم(تقرير)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
4:03 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

قبل صرف دفعة نوفمبر.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن الآيبان البنكي

الضمان الاجتماعي المطور
3:08 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي في هذه الحالات

الراتب -- ريال - الموارد
2:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. "التعليم" تحدد موعد صرف مكافأة نوفمبر للطلاب وخطوات الاستعلام

أخبار السعودية
2:01 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. إعانة الزواج للأيتام وموعد القبول بالتجنيد الموحد

النيابة العامة
1:19 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض

أمطار غزيرة على عسير
1:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة والرياض ومعظم المناطق لـ11 مساء