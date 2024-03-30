الأمم المتحدة تحذّر من العواقب الكارثية للحصار المفروض على غزة

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أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن العوائق المفروضة على وصول الإغاثة أدت إلى إضعاف قدرة الجهات الإنسانية الفاعلة على الوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة.





الأمم المتحدة تحذّر من العواقب الكارثية لحصار غزة



وقف إطلاق النار في غزة ملزم وإجباري



تمرد الاحتلال التاريخي على الشرعيات الدولية



استمرار قتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم



وأفاد المكتب، امس الجمعة، بأنه منذ 1 مارس، منع الاحتلال بعثات المساعدات الإنسانية من الوصول إلى جميع أنحاء غزة، منبهاً أن الحصار المفروض على غزة، بما في ذلك المعابر المغلقة، وانعدام المياه والكهرباء، من العناصر الرئيسة للكارثة الإنسانية الكبرى التي تتكشف في غزة.وقال في الفترة من 23 إلى 29 مارس، قامت سلطات الاحتلال بتمرير 42% (8 بعثات من أصل 19) من بعثات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، وتم رفض 8 بعثات، وتأجيل أو سحب 3 بعثات.وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تحديثه الصادر الجمعة، أنه لا تزال ترد أنباء عن قصف مكثف وعمليات برية مما أدى إلى وقوع المزيد من الضحايا المدنيين والتهجير وتدمير المنازل وغيرها من البنية التحتية المدنية.وأضاف أنه في الفترة ما بين بعد ظهر يوم 27 مارس ومنتصف نهار 29 مارس، استشهد 133 فلسطينياً وأصيب 203، بينهم 71 شهيداً و112 جريحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، مبيناً أنه منذ 7 أكتوبر استشهد ما لا يقل عن 32,623 فلسطينياً في غزة، وأصيب 75,092.فيما أكد الممثل الدائم لموزمبيق لدى الأمم المتحدة بيدرو كوميساريو أفونسو، أن جميع القرارات التي يصدرها مجلس الأمن الدولي لها طابع ملزم وإجباري، وأن القرار رقم 2728 الذي صدر في 25 مارس، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، هو ملزم وإجباري، مشددًا على أهمية وجود مجلس الأمن وتطبيق قراراته.وطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، إذ قدمت الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بما في ذلك الجزائر العضو العربي الوحيد، مشروع القرار.وخلال الجلسة، قدّم سفير موزمبيق لدى الأمم المتحدة بيدرو كوميساريو أفونسو، مشروع القرار نيابة عن المجموعة الغير الدائمة في المجلس كونه رئيسًا مؤقتًا للمجموعة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو وقف الحرب على غزة، وإعادة تدفق المساعدات الإنسانية، مشدداً على أنه يجب احترام وتنفيذ هذا القرار.في الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة، دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إشارة المحكمة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728، يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار، واقتناعاً من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط المجدي بين وقف الحرب وإدخال المساعدات.وأبانت أن مواصلة الاحتلال -القائمة بالاحتلال- بتعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعيات الدولية، ورفضها لكل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية، وتحدي إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر دون مأوى، أو ملجأ، أو أي مكان آمن، هو دليل إمعانها في الحرب على المدنيين الفلسطينيين.وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إصرار إسرائيل- القائمة بالاحتلال- على منع إدخال المساعدات للمدنيين، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية القاتلة عليهم، في أبشع أشكال الإبادة والتهجير، يمثل تحدياً أمام المجتمع الدولي لإيجاد آليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب، ولإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية وتنفيذها بشكل فوري.