الأعلى منذ 15 عامًا.. الإنفاق العسكري عالميًا يسجل رقمًا قياسيًا في 2023

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أظهر التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI"، أن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي لعام 2023، بلغ 2.443 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة 6.8 بالمئة عن 2022.

وذكر التقرير الصادر، الإثنين، أن الزيادة المسجلة خلال العام الماضي تعتبر الأعلى على أساس سنوي منذ عام 2009.





ارتفاع الإنفاق العسكري عالميًا







الإنفاق العسكري في روسيا وأوكرانيا



55 % من الإنفاق العسكري عالميًا لـ الناتو







زيادة 9% من الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط



ولأول مرة منذ عام 2009، ارتفع الإنفاق العسكري في جميع القارات، مع تسجيل زيادات كبيرة بشكل خاص في أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط.ونقل التقرير عن نان تيان، باحث أول في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لـ SIPRI قوله: "إن الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق العسكري هو استجابة مباشرة للتدهور العالمي في السلام والأمن".وأضاف: "تعطي الدول الأولوية للقوة العسكرية، لكنها تخاطر بحدوث دوامة من الفعل ورد الفعل في المشهد الجيوسياسي والأمني المتقلب بشكل متزايد".وزاد الإنفاق العسكري الروسي بنسبة 24 بالمئة ليصل إلى ما يقدر بنحو 109 مليارات دولار في 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57 بالمئة منذ عام 2014، وهو العام الذي ضمت فيه روسيا شبه جزيرة القرم.وفي عام 2023، شكل الإنفاق العسكري الروسي 16 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي، وكان العبء العسكري (الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) 5.9 بالمئة.وكانت أوكرانيا ثامن أكبر منفق في عام 2023، بعد ارتفاع الإنفاق بنسبة 51 بالمئة ليصل إلى 64.8 مليار دولار وهذا أعطى أوكرانيا عبئًا عسكريًا، إذ يمثل 58 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.وفي 2023، بلغ إنفاق الدول الأعضاء الـ31 في حلف شمال الأطلسي (الناتو) 1.34 تريليون دولار، أي ما يعادل 55 بالمئة من الإنفاق العسكري في العالم.وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 2.3 بالمئة ليصل إلى 916 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 68 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي.كذلك، خصصت الصين -ثاني أكبر منفق عسكري في العالم- ما يقدر بنحو 296 مليار دولار على الجيش ومعداته في 2023، بزيادة قدرها 6 بالمئة عن 2022.وكان هذا هو الارتفاع التاسع والعشرون على التوالي في الإنفاق العسكري للصين على أساس سنوي.وفي الشرق الأوسط، زاد الإنفاق العسكري بنسبة 9 بالمئة ليصل إلى 200 مليار دولار في 2023؛ وكان هذا أعلى معدل نمو سنوي شهدته المنطقة خلال العقد الماضي.