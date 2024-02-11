الأرض تسجل ارتفاعًا في الحرارة لم تشهده منذ 100 ألف عام

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تجاوزت درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية خلال فترة 12 شهرًا للمرة الأولى منذ أن بدأ العلماء في تسجيل درجات الحرارة العالمية.

ووصف العلماء إعلان خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) التابعة للاتحاد الأوروبي حول الارتفاع القياسي في درجات الحرارة، بأنه "تحذير للإنسانية".





2023 الأكثر سخونة على الإطلاق



اتفاق باريس للمناخ



الطريقة الوحيدة لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية



وكان عام 2023 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق، الأمر الذي يعزوه العلماء إلى ظاهرة النينيو والاحتباس الحراري مجتمعين، مما جعله العام الأكثر سخونة منذ 100 ألف عام.ويغطي الرقم الذي لا مثيل له، الفترة من فبراير 2023 إلى يناير 2024، مقارنة بدرجات الحرارة في فترة ما قبل الصناعة، وهي الحقبة التي انتهت حوالي عام 1900.وقال علماء المناخ إنه إذا لم يتحول إنتاج الطاقة في جميع أنحاء العالم بعيدا عن الوقود الأحفوري نحو المصادر المتجددة، فإن الارتفاع في درجات الحرارة سوف يتفاقم.وتعتمد توقعات الانحباس الحراري العالمي على جودة البيانات المتاحة، وهي تحتوي دائما على درجة ما من عدم اليقين، لذا فإن سجل المتابعة متقطع بشأن أي منها حدث وأيها لم يحدث.وقد تحقق بعضها، بما فيها توقعات شركة إكسون موبيل التي استمرت لعقود من الزمن حول الدور الذي يلعبه الوقود الأحفوري في ظاهرة الانحباس الحراري العالمي.غير أن هناك توقعات أخرى لم تتحق، مثل توقع بول إرليخ في عام 1970 بأن ما بين 100 إلى 200 مليون إنسان سنويًا سوف يموتون جوعا بحلول عام 1980.وفي اتفاق باريس للمناخ، حدد العلماء أن الارتفاع بمقدار 1.5 درجة مئوية هو متوسط الزيادة في درجة الحرارة التي لا ينبغي للأرض أن تتجاوزها.وحذروا من أن تجاوز هذه النقطة سيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه لكوكب الأرض والأجيال القادمة من البشر.لكن العلماء أشاروا إلى أن هذا المتوسط السنوي لا يعني أن الأرض قد عبرت الخط بشكل دائم - فالمتوسطات العالمية تقاس بعقود، وليس بسنوات واحدة.ومع ذلك، كان عام 2023 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق ، وكان الشهر الماضي هو يناير الأكثر سخونة على الإطلاق.وقالت سامانثا بيرجيس، نائبة مدير ن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ لصحيفة "ساوث تشاينا مورننيج بوست": "إن التخفيضات السريعة في انبعاثات الغازات الدفيئة هي الطريقة الوحيدة لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية" .وشهد العام الماضي موجة من الكوارث الطبيعية، والتي يمكن ربط الكثير منها بشكل مباشر بتغير المناخ: الفيضانات في نيوزيلندا، والجفاف في أسبانيا، وحرائق الغابات في شيلي. والقائمة تطول.وقال يوهان روكستروم من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ لوكالة "فرانس برس": "لقد وصلنا إلى 1.5 درجة مئوية ونرى التكلفة والتكاليف الاجتماعية والتكاليف الاقتصادية" .وبالإضافة إلى تدمير المحاصيل والممتلكات، فإن هذه الكوارث مميتة. ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم في حرائق تشيلي حتى الآن.وقال روكستروم: "1.5 رقم كبير للغاية ويؤذينا بشدة من حيث موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف القوية وندرة المياه في جميع أنحاء العالم". "هذا ما علمتنا إياه 2023".ولا تبدو درجات الحرارة في عام 2024 أفضل بكثير عن سابقه.