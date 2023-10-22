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“الأرصاد” يُحذر بالإنذار الأحمر من أمطار على هذه المناطق لـ9مساءً

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1- منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "العويقيلة ورفحاء وعرعر".
2- منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل والوجه وضباء ونيوم شرما وتبوك وتيماء".
منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا والعيص والمدينة وخيبر ووادي الفرع والحناكية والعهد".
3- منطقة الجوف، وتشمل "طريف والقريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".
4 - منطقة حائل، وتشمل "الحائظ والسليمي والشملي والغزالة والشنان والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة وجدة ورابغ والخرمة والمويه ورنيه وتربة ".
6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
8 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".
9- منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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