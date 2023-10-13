استمتع بيوم رائع رفقة عائلتك بمنتزه الأحساء.. إليك أفضل الأنشطة

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يبحث العديد من المواطنين على أماكن للتنزه يوم الجمعة الذي يوافق الإجازة الأسبوعية في جميع القطاعات خاصة رفقة عائلته ليأخذ نفسًا واستراحة بعد عناء أسبوع من العمل، فيخرج رفقة أطفاله ليجدوا وقتًا ممتعًا في أحد الأماكن. اضافة اعلان

وفي هذه الفقرة التي تقدمها "تواصل" يوم الجمعة من كل أسبوع، نرشح لكم أحد الحدائق أو المنتزهات التي يمكن أن تقضي فيها وقتًا ممتعًا رفقة عائلتك فتعود وقت فعلت شيئًا جديدًا هذا الأسبوع.





منتزه الأحساء الوطني



أهم الأنشطة في منتزه الأحساء

بحيرات اصطناعية



ألعاب الأطفال





الألعاب المطاطية





مضمار المشي





دخول حديقة التوحيد للعائلات





ركوب الخيول





مرح الأطفال







نزول المسابح







سباقات الدراجات





مواعيد عمل منتزه الاحساء الوطني



أين يقع منتزه الأحساء

