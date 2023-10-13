الجمعة، 28 ربيع الأول 1445 ، 13 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

استمتع بيوم رائع رفقة عائلتك بمنتزه الأحساء.. إليك أفضل الأنشطة

منتزه الاحساء
منتزه الأحساء
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يبحث العديد من المواطنين على أماكن للتنزه يوم الجمعة الذي يوافق الإجازة الأسبوعية في جميع القطاعات خاصة رفقة عائلته ليأخذ نفسًا واستراحة بعد عناء أسبوع من العمل، فيخرج رفقة أطفاله ليجدوا وقتًا ممتعًا في أحد الأماكن.اضافة اعلان
وفي هذه الفقرة التي تقدمها "تواصل" يوم الجمعة من كل أسبوع، نرشح لكم أحد الحدائق أو المنتزهات التي يمكن أن تقضي فيها وقتًا ممتعًا رفقة عائلتك فتعود وقت فعلت شيئًا جديدًا هذا الأسبوع.

منتزه الأحساء الوطني



يعتبر منتزه الأحساء الوطني عامل كبر لجذب السياحة الداخلية والخارجية بسبب موقعه المتميز وطبيعته، حيث يحتوي على العديد من وسائل الترفيه والخدمات التي تقدم به.
ويضم المنتزه ملاعب للأطفال، وبحيرات اصطناعية، وحدائق مفتوحة، وأماكن لتأجير الخيول، ومضمار لسباقات الدراجات، منا يضم مجموعة من المقاهي والكافيتريات، بالإضافة إلى متحف النخيل والتمر، والقرية التراثية، كما يوفر المنتزه أماكن للعائلات، فضلاً عن استقباله المهرجانات السنوية التي تُقام على أرضه.

أهم الأنشطة في منتزه الأحساء
بحيرات اصطناعية

أول الوصول إلى المنتزه ستجدون البحيرات الاصطناعية، وبها مجموعة من النوافير الراقصة التي تمنحكم البهجة أثناء التجول، كما يُمكنكم الجلوس أمام البحيرات وقضاء ساعات من الاسترخاء في الهواء الطلق أمام المناظر الخلابة.

ألعاب الأطفال


للأطفال فرصة رائعة للاستمتاع بالألعاب البسيطة الموجودة في المنتزه، حيث توجد مجموعة من الألعاب التي تُناسب الصغار؛ تم وضعها على الرمال للمزيد من الأمان أثناء لعب الأطفال، كما يُمكن لذويهم الجلوس إلى جانبهم على كراسي الاستراحة الموجودة بالجوار.

الألعاب المطاطية

ترفيه للأطفال من نوع آخر يختلف عن الألعاب العادية، حيث يوجد مجموعة من الألعاب المطاطية عالية الارتفاع؛ التي يمكنكم تأجيرها لفترة من الزمن للعب الأطفال بها، حيث يقضون أمتع الأوقات خلال الصعود للأعلى والانزلاق للأسفل.

مضمار المشي

لمحبي رياضة المشي والجري نصيب كبير للاستمتاع بزيارة منتزه الأحساء الوطني بالسعودية، حيث يوجد مضمار طويل للمشي والركض تم تمهيده، بالإضافة إلى وجود بعض المقاعد المنتشرة بطول الممشى للاستراحة من وقت لأخر.

دخول حديقة التوحيد للعائلات

أحد الأنشطة التي يُمكن للعائلات تجربتها؛ هي دخول الحديقة العائلية، حيث يتوفر بالمنتزه حديقة متكاملة بها أماكن للجلوس والاستراحة، بالإضافة إلى الأماكن الخضراء المناسبة للجلوس والاستمتاع.

ركوب الخيول

أماكن إيجار الأحصنة والخيول؛ أهم الأماكن التي يُفضلها الشباب، حيث يُمكن تأجير أحد الأحصنة والانطلاق بها لأخذ جولة في المنتزه، فهي حقاً تجربة لابد منها لمزيد من الاستمتاع والإثارة.

 مرح الأطفال


هل مازلتم تبحثون عن الأنشطة التي تُرضي الأطفال؟ إذن؛ هيا بنا لنترك مجموعة من الألعاب البلاستيكية للأطفال، للاستمتاع باللعب بها على الرمال الناعمة هنا في منتزه الاحساء الوطني فإن كنتم قلقين بشأن تركهم في أماكن الألعاب، فيُمكنكم تركهم بجانبكم للاطمئنان عليهم من وقت لآخر.

 نزول المسابح


هناك مجموعة من المسابح المُغطاة التي تُناسب الأطفال والشباب، فلا تنسوا تجربة قضاء بعض الوقت بها.

سباقات الدراجات

كما هو الحال في معظم المنتزهات والأماكن المفتوحة؛ يتوفر في منتزه الأحساء مضمار لسير الدراجات، وهو ما يُعطيكم الفرصة لعمل سباقات الدراجات للشباب والأطفال للمزيد من المتعة والإثارة أثناء زيارة المنتزه.

مواعيد عمل منتزه الاحساء الوطني

يفتح المنتزه أبوابه لاستقبال الزوار يومياً من الساعة 6 صباحاً للساعة 6 مساءً.

أين يقع منتزه الأحساء

يقع المنتزه بمدينة العمران، شرق المملكة، ولمشاهدة ومعرفة الموقع بشكل أكثر وضوح يُمكنكم الدخول على خرائط جوجل من هنا.

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