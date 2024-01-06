استمتع بإجازتك .. متنزهات "نفود الثويرات" بالزلفي تنسيك عناء المذاكرة

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يستمتع الطلاب حاليا بإجازة يقضون معظمها بين الطبيعة مستمتعين بما حبا الله أرضهم بها، أحد أفضل هذه الأماكن التي تنسي مرتاديها أي عناء واجهوه في يومهم صحراء «نفود الثويرات» بمحافظة الزلفي.

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الصحراء الرملية الخلابة تنسيك عناء المذاكرة:



مئات "العُقل" في نفود الثويرات:





تمتد هذه الصحراء الرملية الخلابة من شرق حائل مرورا بشرق القصيم تحاصر الزلفي من الشمال والغرب، وفيها مركز الثوير وهي من القرى الكبيرة وتقع وسط نفود الثويرات.اكتست الفياض والبراري في المحافظة بثوبها الأخضر وأزهارها الجميلة وأجوائها العليلة مع بدء إجازة الطلاب، تماما كما يحدث كل عام، حتى أصبحت مقصداً للمتنزهين.تستقبل مئات الزوار الذين يتوافدون لمشاهدة الجمال على طبيعته، كل شيء في هذا الوقت تحديدا يظهر جمالا لا مثيل له، هناك وعلى بعد 15 كيلومترا يظهر جمال محمية ربيع الزلفي «البرادية» وروضة السبلة شرق الزلفي.وتكتسي الفياض بالزهور الجميلة بعد موجة الأمطار التي هطلت على المحافظة وما جاورها من ربيع هذه الأيام والأجواء الرائعة وباتت تجذب المتنزهين للاستمتاع بخضرة الأرض ونضارتها ولقضاء أوقات ممتعة بجوارها.وتتميز هذه الفياض بوفرة الأشجار والأعشاب الخضراء وتحظى بعناية فائقة من الجهات المعنية، وتعد مقصدا مهما للمستثمرين الراغبين في الاستمتاع بجمال تلك المناظر أيضا.وتوجد في نفود الثويرات مئات "العُقل" وهي الواحات الصغيرة وسط النفود، بعضها أصبح قرية صغيرة مأهولة بالسكان وبعضها الآخر اندثر مع رحيل أبناء من سكن هذه العقل.تعدّ الزلفي أحد أكثر المدن إحاطة بالرمال، بعد أن أُخليت الخرخير من سكانها في الربع الخالي، إلا أن الزلفي الواقعة في هضبة نجد، والرابضة على أطراف طويق الشهير، لا تزال تحفظ بعض عقلها التاريخية الشهيرة.









المذنب والزلفي أكثر مدينتين تقعان بالقرب منهما عقل النفود





وتشكل أيضا محافظة المذنب الواقعة جنوب القصيم والمنبسطة على جزء من نفود الثويرات أحد المدن القريبة من واحات الصحراء في قلب النفود، فالمذنب والزلفي أكثر مدينتين تقعان بالقرب منهما عقل النفود أو الوحات داخل الرمال.وقد نظم عدد من مستثمري الرحلات السياحية رحلات نحو هذه الواحات والاستمتاع بمنظر الواحة الصغيرة وسط بحر من الرمال إلا أن هذه الواحات ينقصها كثير من الخدمات حتى تصبح منطقة جذب للكثيرين.





