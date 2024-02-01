استجابة لنداء خادم الحرمين.. أداء صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة (صور)

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أدى المصلون في جميع مناطق المملكة، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر؛ أملا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد. اضافة اعلان







صلاة الاستسقاء في مكة وجميع أنحاء المملكة



صلاة الاستسقاء في المدينة المنورة



ففي مكة المكرمة أدى المصلون صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.وفي المدينة المنورة أدَّى جموع المصلين صلاة الاستسقاء بالمسجد النبوي الشريف يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، تأسياً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حين انقطاع المطر.

وأم المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ أحمد بن طالب.







صلاة الاستسقاء في الرياض



جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في حائل



صلاة الاستسقاء في تبوك

وفي منطقة الرياض أدَّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله.وفي منطقة القصيم أدّى جموع المصلين صلاة الاستسقاء، بجامع الأمير عبدالإله في حي الصفراء بمدينة بريدة، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.وأدى جموع المصلين في منطقة حائل صلاة الاستسقاء، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في جامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله -.

وفي منطقة تبوك تقدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، الجموع في صلاة الاستسقاء بجامع الوالدين بمدينة تبوك.

وفي منطقة الحدود الشمالية، أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وجموع المصلين صلاة الاستسقاء بجامع الإمارة بمدينة عرعر.

صلاة الاستسقاء في الشرقية



صلاة الاستسقاء بمحافظات منطقة جازان



جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في عسير

وفي المنطقة الشرقية تقدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة جموع المصلين لأداء صلاة الاستسقاء في جامع الملك فهد بمحافظة الخبر.كما أديت صلاة الاستسقاء بمختلف محافظات ومراكز وقرى منطقة جازان.وفي منطقة نجران أدى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مدينة نجران.

وفي منطقة عسير أدى المصلون صلاة الاستسقاء بجامع الملك فيصل في أبها، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير .

وأدَّى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في جامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد -رحمه الله- اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملاً في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أنحاء البلاد.







صلاة الاستسقاء بجامع الملك فهد بالعزيزية

وفي محافظة الطائف أدت جموع المصلين صلاة الاستسقاء بجامع الملك فهد بالعزيزية يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف.





صلاة الاستسقاء بجامع الملك فهد بالباحة



صلاة الاستسقاء بجامع الشريع في حفر الباطن

وفي منطقة الباحة أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء بجامع الملك فهد بمدينة الباحة يتقدمهم وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور ياسين بن عبدالمنعم الشهري .

وفي محافظة حفر الباطن أدى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، وجموع المصلين صلاة الاستسقاء بجامع الشريع بالمحافظة.





وتأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة اليوم الخميس الموافق 20 من شهر رجب 1445هـ حسب تقويم أم القرى.