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إنذار أحمر لـ11 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تحذيرًا، من استمرار الحالة المطرية، ورفع المركز درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، متوقعاً هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى الحادية عشر مساءً.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول،وارتفاع الأمواج على هذه المناطق:
1 – منطقة تبوك، وتشمل " تيماء والبدع وحقل وضباء".
2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل" العيص والحناكية والعهد ووادي الفرع وبدر وينبع وخيبر والرايس والعلا".
3 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف وبقيق رأس تنورة".
4 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان والكهفة وبقعاء وسميراء".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والشعيبة والجموم وبحرة وخليص وجدة ورابغ والخرمة والمويع وتربة ورنيه".
6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
8 - منطقة الرياض، وتشمل "الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسلسل ووادي الدواسر والحريق والخرد والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق  وحريملاء ورماح وحوطة بني تميم ورمات وضرما".
9 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".
10 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى الحادية عشر مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادثة عشر مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى

في الوقت نفسه، رفعت هيئة الهلال الأحمر جاهزيته القصوى تزامناً مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.


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