إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض وهذه المناطق

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أمطار غزيرة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة نجران، وتشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل “العهد ووادي الفرع والرايس وينبع".
3 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".
4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات والكامل والطائف وأضم وميسان وخليض والقنفذة والليث وبحرة وهدى الشام ومدركة ورهاط والخرمة ومويه ".
5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".
6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش".
7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".
8 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والثامرية والخبرأ والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبرأ وضرية وعفلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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